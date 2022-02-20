Hakkari-Van kara yolunda milletvekili kaza yaptı

Kaza, öğle saatlerinde Hakkari-Van kara yolunda Tekser mevkisinde meydana geldi. İl kongresi için Hakkari'ye giden HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'ye ait otomobil, önünde ilerleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu. İhbarla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içindeki Sait Dede yara almadan kurtulurken, iki partili hafif yaralandı. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA