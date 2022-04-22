Gürpınar Belediyesi 25 öğrenciyi Akdamar Adası'yla buluşturdu

Yaklaşık 3 yıllık süre boyunca "Hoşap" dışında mega bir proje üretemeyen ve son günlerde medyada "çalışmıyor" manşetiyle çıkan haberlerin üzerine harekete geçen Gürpınar Belediyesi, ilçe genelinde 25 öğrenciyi Akdamar Adası'na götürerek "Gürpınar Belediyesi çalışıyor" mesajı verdi.

Toplam bütçesi bin TL'yi bile aşmayan gezi organizasyonu için Belediye Başkanı Hayrullah Tanış "unutulmayacakları bir program" yorumunda bulundu.

Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen geziye ilçede bulunan 5 liseden 25 öğrenci dahil edildi.

Programla ilgili açıklamada bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, her yıl 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası’nda çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyledi. Van’ın her bir köşesinin eşsiz doğal güzelliklerle çevrili olduğunu ifade eden Tanış; “Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan Akdamar Adası ve Kilisesine güzel bir gezi düzenledik. Gezimiz kapsamında Gevaş Halime Hatun Kümbetini de ziyaret eden öğrencilerimize unutamayacakları bir program düzenledik. İlk defa feribota binen öğrencilerimizin bu denli programa ilgi göstermesi bizleri sevindirmiştir. Gürpınar Belediyesi olarak başta başarılı öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yönelik kültürel etkinliklerimiz devam edecektir.” şeklinde konuştu.