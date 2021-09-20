Gazeteci Nevşin Mengü'nün En Acı Günü, Şahin Mengü'ye Ne Oldu?

Gazeteci Nevşin Mengü'nün en acı günü. Hayretler içinde bırakan bir haberle babasını kaybettiğini öğrenen Mengü, derin yasa girdi. Ailesinden en yakınını kaybetmenin derin üzüntüsüne binlerce başsağlığı mesajı gelirken bakın Mengü mesajlara nasıl karşılık verdi.

GAZETECİ NEVŞİN MENGÜ'NÜN EN ACI GÜNÜ: BABASINI KAYBETTİ

Nevşin Mengü’nün babası hayatını kaybetti.

Gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü’nün babası Şahin Mengü hayatını kaybetti. Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bunu duyurdu.

İşte Mengü’nün o paylaşımı;

“Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim. Dostlar sağolsun.”

NEVŞİN MENGÜ'NÜN BABASI ŞAHİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü’nün babası Şahin Mengü 4 Nisan 1948 yılında dünyaya geldi. Aslen Kastamonulu olan Şahin Mengü, Türk siyasetçi ve avukat olarak tanınmaktadır. Tahsilini Ankara Üniversitesinde yapmıştır. Bir dönem Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan Yardımcılığı yapmıştır. Ayrıca bir dönemde CHP Manisa Milletvekilliği de yapmıştır. Evlidir ve eşinden dünyaya gelen iki çocuğu vardır. Gazeteci Nevşin Mengü’nün babasıdır.