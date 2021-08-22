Figen Yüksekdağ'ın babası yaşamını yitirdi
HDP eski Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın babası Mevlüt Yüksekdağ geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
GÜNCEL 22.08.2021, 12:22
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