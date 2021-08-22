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Figen Yüksekdağ'ın babası yaşamını yitirdi

HDP eski Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın babası Mevlüt Yüksekdağ geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

GÜNCEL 22.08.2021, 12:22
Figen Yüksekdağ'ın babası yaşamını yitirdi

Kandıra F Tipi Cezaevi'nde 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın babası Mevlüt Yüksekdağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Adana'nın Ceyhan ilçesinde ikamet eden Yüksekdağ, evinde kalp krizi geçirip, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaşamını yitiren Yüksekdağ’ın cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna getirildi.

#figen yüksekdağ
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