Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira düzenlemesine ilişkin tüm detaylar

Yüksek kira bedelleri ve fahiş zamların önüne geçmek için getirilen düzenleme ile kira artışı yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Tartışma yaratan düzenlemenin kiracıları koruduğu yorumları yapılırken, ev sahipleri açısından ise çok sağlıklı olmadığı ifade edildi. 11 Haziran'da yürürlüğe giren ve henüz çok yeni olan düzenlemeye ilişkin kafalarda pek çok soru da var. Örneğin, TÜFE, yüzde 25'ten düşük çıkarsa ne olacak? İşte kira düzenlemesine ilişkin tüm merak edilenler...

GÜNCEL 23.06.2022, 09:43
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! İşte yeni kira düzenlemesine ilişkin tüm detaylar

Geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren kira düzenlemesiyle ilgili kafalardaki sorular henüz giderilmiş değil. Yapılan çalışma sonucu kira artışı, 1 Temmuz 2023'e kadar geçerli olacak şekilde, bir önceki kiranın yüzde 25'i oranında artış yapılmasına karar verilmişti. Daha öncesinde kira artışları Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirleniyordu. Bu kapsamda son veri yüzde 39.33 olarak açıklanmıştı.

Tartışma yaratan düzenlemenin kiracıları koruduğu belirtilirken, yüzde 70'lerde çıkan enflasyona rağmen yapılacak olan yüzde 25 zammın ev sahipleri açısından olumsuz olduğu yorumları yapılmıştı.

Düzenlemeye ilişkin kafalarda halen soruların olduğu belirtilirken, bunların başında, "İş yerlerini kapsıyor mu?" ve "TÜFE yüzde 25'ten az çıkarsa ne olacak?" soruları geldi. İşte kira artış düzenlemesine ilişkin 10 soruda 10 yanıt...

HANGİ SÖZLEŞMELERİ KAPSIYOR?
Konutlarda kira artış oranını yüzde 25’te sınırlayan düzenlemenin 1 Temmuz 2022-1 Temmuz 2023’ü kapsayan 1 yıl geçerli olacağı açıklanmıştı ancak Resmi Gazete’de yayımlanan şeklinde, yürürlük tarihi 11 Haziran 2022 oldu. Posta gazetesinin haberine göre, 11 Haziran’dan 1 Temmuz 2023’e kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde artış bir önceki kiranın yüzde 25’ini geçemeyecek.

TÜFE, YÜZDE 25'TEN DÜŞÜK ÇIKARSA NE OLACAK?
Düzenlemenin geçerli olduğu 1 yıl içinde 12 aylık TÜFE değişim oranı yüzde 25’in altında kalırsa, değişim oranı geçerli olacak. Örneğin, 1 yıl içinde 12 aylık TÜFE yüzde 20’ye ya da yüzde 15’e inerse, o ay yüzde 25 değil yüzde 20 ya da yüzde 15 oranı üzerinden zam yapılacak. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak.

2 TEMMUZ 2023'TE NE OLACAK?
2 Temmuz 2023 itibarıyla kira artışı 12 aylık ortalama enflasyon (TÜFE) üzerinden yapılacak. Örneğin, Temmuz 2023’te açıklanacak 12 aylık enflasyon yüzde 35 olursa yeni sözleşmeler bu orandan yapılacak. Şu anda ev sahipleri yüzde 25 sınırından kaçınmak için boş evlerini kiraya vermiyor. Evlerini hem önden zamlı kiralayıp hem de sözleşmelerini 2 Temmuz itibarıyla imzalamayı bekliyorlar.

11 HAZİRAN ÖNCESİ YAPILAN ZAMLAR NE OLACAK?
Düzenleme 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yenilenecek sözleşmeleri kapsıyor. Örneğin 1 Haziran’da kontrat yenileyen kiracı, üst sınır olan 12 aylık ortalama TÜFE yani yüzde 39.33 üzerinden ya da bu oranın altında ev sahibi ile anlaştığı başka bir oran üzerinden zam yaptı. Bu zammı geri alıp, yüzde 25’ten yararlanması durumu söz konusu değil.

5 YILI GEÇERSE EV SAHİBİ KİRA TESPİTİ İSTEYEBİLİR
Sözleşme süresi içerisinde kira bedelinin bölge ortalamasının altında kaldığını düşünen ev sahiplerinin ‘kira tespit davası’ açma hakkı bulunuyor. Ancak sözleşme üzerinden 5 yıl geçmediği müddetçe kira tespit davası açılamaz. 5 yılı geçmiş kira ilişkilerinde ev sahibi mahkemeden kira bedelinin yeniden tespit edilmesini isteyebilir. Ev sahibi bu durumda dava açacak.

FARKLI ORANDA ZAM DAYATILIRSA NE OLACAK?
Normal şartlarda kirada üst sınır 12 aylık ortalama TÜFE olarak uygulanıyor. Şimdiki geçici düzenleme kapsamında bu oran yüzde 25 olarak belirlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

İŞ YERLERİ DÜZENLEMEYE DAHİL Mİ?
Söz konusu düzenleme, yalnızca konut kiralarını kapsıyor. Düzenlemenin dar gelirli kesimi korumak, ev sahibinin baskısı altında kalmamasını sağlamak amacıyla yapıldığı açıklamıştı. Ayrıca kiracının evden çıkma riskini önlemek ve kiradaki fahiş fiyatı durdurmak amacıyla yalnızca konutları kapsadığı belirtildi. İş dünyası da benzer düzenlemeyi talep ediyor.

CEZASI VAR MI?
Kira artışlarında üst tavan olarak 12 aylık ortalama TÜFE uygulansa da sorun, ev sahiplerinin daha fazla oranda zam dayatmasından kaynaklanıyordu. Ev sahipleri yine düzenlemedeki yüzde 25 sınırının üzerinde zam baskısı yapabilir. Bunun önüne geçmek için caydırıcı cezalar da gelecek. Yüzde 25 sınırının ihlali halinde 2 tarafa da ceza söz konusu olacak.

TAHLİYE BASKISI ARTAR MI?
1 yıl boyunca yalnızca yüzde 25 zam yapabilecek olan ev sahipleri, sınırlamadan kaçınmak için boş evlerde kiraya vermeden önce fiyatı artırdı ve 1 Temmuz sonrasında sözleşme yapmayı bekliyor. Evi dolu olanlar ise mevcut kiracılara tahliye baskısı yapıp evi yüksek fiyattan başka birine yeniden kiraya vermek istiyor.

TAAHHÜTNAME ALABİLİR Mİ?
Tahliye baskısı yapan ev sahiplerinin bahanesi ‘kendim kullanacağım, oğlum gelecek vs.’ oluyor. Ancak tahliye sağlandığında ev 3 yıl boyunca başkasına kiralanamaz. Kiralandığı tespit edilirse ev sahibi tazminat ödemek zorunda. Sınırlama sonrasında bir de tahliye taahhütnamelerine boş tarihli imza attırma olayları arttı. Ev sahipleri böylece tahliyeyi garantiye aldı.

Mynet

Yorumlar (0)
21
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22