Erzurum'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart Pazartesi 2022
Erzurum'da merkez ve ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edilmesi bekleniyor.
Erzurum'da merkez ve ilçelerde olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edilmesi bekleniyor.
ERZURUM
Erzurum'un Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde de yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.
Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.
Ayrıca Uzundere ilçesindeki tüm okullar ile Pasinler ilçesindeki taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitim yarın tatil edildi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|30
|68
|2. 1461 Trabzon FK
|30
|64
|3. Bodrumspor
|30
|57
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|30
|54
|5. Sivas Belediyespor
|30
|53
|6. Afjet Afyonspor
|30
|50
|7. Çorum FK
|30
|48
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|29
|48
|9. Somaspor
|29
|48
|10. İnegölspor
|30
|45
|11. Ankaraspor
|30
|43
|12. Etimesgut Belediyespor
|30
|36
|13. Serik Belediyespor
|30
|33
|14. Diyarbekirspor
|30
|32
|15. Sarıyer
|30
|32
|16. Adıyaman FK
|30
|29
|17. Turgutluspor
|30
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|30
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|30
|17
|20. Kahramanmaraşspor
|30
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17