En Çok Kullanılan Perde Korniş Modelleri

En Çok Kullanılan Perde Evlerin daha güzel ve alımlı gözükmesi için perdeler büyük önem taşıyor. Bu bağlamda birçok ev sahibi evinin farklı dekorlarına mutlaka o dekora uygun perdelerle tamamlıyor. Bu sayede evin estetik ruhu ortaya çıkıyor ve ev oldukça çekici bir hal alıyor. Bu çerçevede ev için perde seçimi büyük önem taşıyor.Korniş Modelleri

GÜNCEL 01.04.2022, 18:12
En Çok Kullanılan Perde Korniş Modelleri

Perde seçimiyle birlikte perdelerin takıldığı kornişlerin de evin dekoruna uygun olması evin dekor bütünlüğü açısından önem taşıyor. Çoğu insan her ne kadar gelişigüzel korniş modelleri seçse de her evin dekoruna uygun bir şekilde üretilen perde korniş modelleri tercih edilebilir. Bu sayede diğer dekorları, perdeleri ve kornişleriyle evin dekorunda önemli bir bütünlük sağlanmış oluyor.

Korniş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Korniş seçimi için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Eğer evinizin dekoruna dikkat eden ve en küçük uyumsuzluk olunca huzursuz olan bir yapıya sahipseniz perdenizle uyumlu ve rahat takılabilen kornişler tercih edebilirsiniz. Ayrıca evin dekoruna uygun olarak kartonpiyerli kornişler de tercih edilebilir.

İhtiyaca göre korniş seçimi yapılırken evin büyüklüğü ve küçüklüğü de göz önüne alınmalıdır. Korniş seçimi yapılırken ölçüler dikkatli alınmalı ve montaj işlemi sağlam bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü bazı perdelerin ağırlığı ve uzunluğu oldukça fazla olabiliyor. Böyle perdeleri taşıyacak kornişin de son derece sağlam ve iyi ölçülü olması gerekiyor. Diğer taraftan korniş yapılacak odanın görsel açıdan büyüklüğü de korniş seçiminde etkili oluyor.

En İyi Dekoratif Korniş Modelleri

Bütün bunlar çerçevesinde her türlü yaşam alanlarınıza uygun olan ve dekoratif açıdan son derece uygun tasarlanmış dekoratif korniş modellerimize www.slimflex.com.tr internet adresimizden ulaşabilirsiniz. Elli yıla yaklaşan birikim ve tecrübemizle Slimflex olarak sektörde edindiğimiz güvenilir ve yenilikçi rollerle korniş üretiminde siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyoruz. Perde rayı sistemleri üretiminde yenilikçi, dekoratif ve klasik kornişler üretiyoruz. İnternet sitemizi ziyaret ederek onlarca ürünümüzü inceleyerek karşılaştırma yapabilir ve fikir sahibi olabilirsiniz. Yenilikçi bakış açısı ve güvenilir perspektifimizle siz değerli müşterilerimiz için tutku ve mutlulukla çalışmaya devam ediyoruz.

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