En Çok Kullanılan Perde Korniş Modelleri

Perde seçimiyle birlikte perdelerin takıldığı kornişlerin de evin dekoruna uygun olması evin dekor bütünlüğü açısından önem taşıyor. Çoğu insan her ne kadar gelişigüzel korniş modelleri seçse de her evin dekoruna uygun bir şekilde üretilen perde korniş modelleri tercih edilebilir. Bu sayede diğer dekorları, perdeleri ve kornişleriyle evin dekorunda önemli bir bütünlük sağlanmış oluyor.

Korniş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Korniş seçimi için dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Eğer evinizin dekoruna dikkat eden ve en küçük uyumsuzluk olunca huzursuz olan bir yapıya sahipseniz perdenizle uyumlu ve rahat takılabilen kornişler tercih edebilirsiniz. Ayrıca evin dekoruna uygun olarak kartonpiyerli kornişler de tercih edilebilir.

İhtiyaca göre korniş seçimi yapılırken evin büyüklüğü ve küçüklüğü de göz önüne alınmalıdır. Korniş seçimi yapılırken ölçüler dikkatli alınmalı ve montaj işlemi sağlam bir şekilde yapılmalıdır. Çünkü bazı perdelerin ağırlığı ve uzunluğu oldukça fazla olabiliyor. Böyle perdeleri taşıyacak kornişin de son derece sağlam ve iyi ölçülü olması gerekiyor. Diğer taraftan korniş yapılacak odanın görsel açıdan büyüklüğü de korniş seçiminde etkili oluyor.

En İyi Dekoratif Korniş Modelleri

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