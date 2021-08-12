Emre Erciş kimdir, nerelidir, ne iş yapıyor?
Son zamanlarda kaleme aldığı yazılarla Türkiye'nin gündemine gelen Emre Erciş kimdir, nerelidir, neden saldırıya uğradı? Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden kurşunlar sonrası kanlar içinde kalan Erciş'e çevredekiler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Son zamanlarda kaleme aldığı yazılarla Türkiye'nin gündemine gelen Emre Erciş kimdir, nerelidir, neden saldırıya uğradı? Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırıya uğradı. Bacaklarına isabet eden kurşunlar sonrası kanlar içinde kalan Erciş'e çevredekiler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
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