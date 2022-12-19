E-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacak

e-Devlet üzerinden çiftçilere yeni hizmet başlamıştı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Çiftçi Kayıt Sistemi uygulamasının 1 Ekim'de başladığını duyurmuştu. Öte yandan 2023 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarıyla ilgili önemli uyarı geldi. Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek. Başvurmayan çiftçi destekten yararlanamayacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Çetindağ yaptığı açıklamada, çiftçilerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar bilgilerini güncellemeleri gerektiğini, yeni yönetmeliğe göre artık ÇKS kayıtlarının e-Devlet üzerinden yapıldığını belirtti.

Çiftçilerin destekten yararlanmaları için çiftçiliğe devam ettiğini beyan ederek bilgilerini güncellemeleri gerektiğine işaret eden Çetindağ, "Bu kurallara uymayan çiftçilerimiz pasif duruma düşecek haliyle pasif konuma düşen çiftçilerimiz destekleme alamayacak. Bu çerçevede çiftçilerimizin mağdur olmamaları ve destekten yararlanabilmeleri için 31 Aralık'a kadar odamıza gelerek bilgilerini güncellemeleri gerekmekte" ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olarak ifade ediliyor.ş Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 1 Ekim 2022 saat 00.00 itibariyle e-Devlet üzerinden alınmış olacak.Kayıt sistemine başvuruda bulunmak için e-Devlet'e giriş yapmalısınız.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Yapılacak olan başvurularda gereken belgeler ise şöyle:

1 adet kimlik fotokopisi,

Nüfus müdürlüklerinden temin edilmiş nüfus kayıt örneği,

Çiftçi kütük belgesi (ilgili ziraat odasından temin edilmesi ve muhtar tarafından onaylanması gerekmektedir),

İmza sirkülerinin, yetki belgesinin ve vergi levhasının fotokopisi,

Tapu kayıt örneği veya tapu fotokopileri (ilçe tapu müdürlükleri tarafından onaylanması gerekmektedir).

En fazla altı ay öncesine ait bir adet vesikalık fotoğraf,

Sigortası aktifse veya emekliyse sigorta numarası,

İHA