Dünyada nadir bulunan Dikkuyruklar doğal ortamlarında görüntülendi
Van'da bulunan Erçek Gölü dünyada nesli tehlikede olan erkekleri mavi gagalı bir ördek çeşidi olan "Dikkuyruk" kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce kuş türünün göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan Erçek Gölü, kuş türü ve popülasyonu bakımından bilim insanlarının yanı sıra doğaseverlerin de dikkatini çekiyor.
WanHaber - ÖZEL
Van'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir set gölü olan Erçek Gölü Türkiye'de bulunan 453 kuş türünün yarısına ev sahipliği yapıyor. En derin yeri 40 metre olan ve tam anlamıyla kuş cenneti olarak bilinen Erçek Gölü, Kılıçgaga, Büyük Cılbıt, Kara Boyunlu, Batağan, Angıt, Yaz Ördeği, Van Denizi Martısı gibi onlarca kuş türünün barındığı zengin bir doğal ortamdır. Kuş Cenneti yalnız yerel türlerin değil Flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanlarındandır
Erçek Gölü, dünyada nesli tehlikede olan erkekleri mavi gagalı bir ördek çeşidi olan dikkuyruklara da ev sahipliği yapıyor. Doğal yaşam alanlarının koruma altına alınması nesli tehlike altında bulunan dikkuyrukların sayısını da artırdı. Dünyada nadir bulunan ve doğal yaşam alanlarında görüntülenen Dikkuyruklar rengârenk ve güzel görünümleriyle görenleri hayran bırakıyor. Dünya genelinde koruma altında bulunan dikkuyruklar, ilkbahar aylarında Anadolu’nun çeşitli yerlerine dağılırken, kış aylarında ise çoğunluğu Burdur Gölü'ne gidiyor. Yüzlerce kuş türünün göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden olan Erçek Gölü havzası, kuş türü ve popülasyonu bakımından bilim insanlarının yanı sıra doğaseverlerin de dikkatini çekiyor.
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