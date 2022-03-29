Danny Annan'dan Mehmet Emin Bilmez'e Ziyaret
Danimarka Ankara Büyükelçisi Danny Annan, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.
Vali Mehmet Emin Bilmez tarafından karşılanan Büyükelçi Annan, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Büyükelçi Annan, daha sonra valilik makamında Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir süre görüştü.
Vali Bilmez, Büyükelçi Annan’a özellikle son dönemde düzensiz göçle yapılan mücadeleyi ve Türkiye-İran sınırında alınan güvenlik önlemleri hakkında bilgi verdi.
Büyükelçi Annan, Türkiye’nin sınırda aldığı güvenlik önlemleri ve düzensiz göçle mücadelesinin etkileyici olduğunu, Danimarka’nın düzensiz göç politikası ve mücadele konusunda yapılan işbirliği çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyaret, Vali Mehmet Emin Bilmez’in Danimarka Büyükelçisi Danny Annan’a günün anısına hediye vermesiyle son buldu.
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