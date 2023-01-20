CHP'li Ahmet Özer İBB Başkanı İmamoğlu’nun Danışmanı Oldu
Van Dernekler Fedarasyonu'nun en son İstanbul'da yaptığı kongrede divan başkanlığı yapan, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ı hedef haline getiren ve kongrenin gergin geçmesinin başlıca nedenlerinden biri olan Ahmet Özer, kongre performansı sonrası ödülünü CHP'den aldı.
İstanbul’da gerçekleştirilen Van Dernekler Federasyonu (Van FED) 6. Olağan Genel Kurulu toplantısında adil bir divanlık başkanlığı yapamayan Özer, HDP'yi ön plana çıkarmış ve AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'ı hedef haline getirmişti.
Tepkilere neden olan isimlerden biri olan Özer, konuşması ve üslubuyla 73 yaşındaki İrfan Kartal'ı hedef haline getirmiş ve Kartal kongrede provakatif bir saldırıya uğramıştı.
Kongredeki performansı sonrası büyük tepkilere neden olan Özer'e CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ödülünü verdi.
Özer'i danışman kadrosuna katan İmamoğlu, İstanbul'daki Vanlıların ve kürtlerin desteğini almak istiyor.
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