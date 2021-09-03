Büyükşehir zabıtaları Van Gölü sahilini temizledi

Van’da Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 195’nci yıl dönümü nedeniyle büyükşehir belediyesi zabıta ekipleri, Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı.

GÜNCEL 03.09.2021, 11:18
Büyükşehir zabıtaları Van Gölü sahilini temizledi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, “1-7 Eylül Zabıta Haftası” kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Van Gölü’nde yaşanan kirlilikle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışması yapan ekipler, Edremit sahilinde çöp topladı. Van Gölü’ndeki kirliliğin önüne geçmek için verilen mücadeleye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinliğe Zabıta Daire Başkanı Sabahattin Ergenç ve çok sayıda zabıta memuru katıldı.

Türkiye’nin en köklü teşkilatlarından olan zabıta teşkilatı, kentteki düzeni ve konforu sağlamanın yanında kentin değerlerine de sahip çıkıyor.

#van gölü #van büyükşehir belediyesi
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