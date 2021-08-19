Burcu Güneş Topa Tuttu: Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya Fake Takipçi Alarak Madonna'yı Geçiyor

Şarkıcı Burcu Güneş türk kadın ünlülerin fake takipçi ile beğeni aldığı iddiasında bulundu.

Şarkcı Burcu Güneş yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi...

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel'in paylaştığı kırmızı mayolu fotoğrafı 3.3 milyon beğeni almıştı. Erçel bu fotoğrafların Serenay Sarıkaya ile kıyaslanması sonrası paylaşımını kaldırmıştı.. Manşetlerde Hande Erçel, Serenay Sarıkaya'yı 10'a katladı başlıkları atınca Erçel paylaşımını silmişti.

Burcu Güneş'te o tartışmalara farklı bir açıdan katıldı.

Burcu Güneş, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya gibi Türk ünlülerin fake takipçi ile sahte beğeni yaptırdığı iddiasında bulundu.

Burcu Güneş verdiği röportajda, "Madonna, Nicole Kidman ve Kylie Minogue gibi dünya starları bir fotoğraflarına ortalama 200 bin beğeni alırken, ülkemizde fake takipçi ve beğenilerin rakamları ne zaman gerçeğe dönüşecek? Dahası inananlar var. Onları ne yapacağız?" diyerek Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'ya göndermede bulundu.



Burcu Güneş'in bu açıklamalarına Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya hayranları "Saydığın isimler eski dünya starları. Yeni nesil sosyla medya ve dijital platformlarla tüm dünyadaki yıldızları öğrendi. Hande Erçel ve Serenay Sarıkaya'nın dünyada milyonlarca hayranları var. Dizilerini izliyorlar. Hiç bir şeyden haberin yok" diye yazarak tepki gösterdi.

Hande Erçel bu sene Türkiye'de en çok takipçisi olan Türk kadın ünlü olmuştu. Erçel'in dizisi Sen Çal Kapımı İspanya, İtalya ve Meksika gibi ülkelerde büyük ilgi görüyor.

Kaynak:ilan365