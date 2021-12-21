Birçok kentte eğitime kar molası: İşte okulların tatil edildiği iller

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yağışı yurdun birçok bölgesini etkisi altına kaldı. Kar yağışı nedeniyle okullarda tatil haberleri de peş peşe gelmeye başladı.

GÜNCEL 21.12.2021, 10:10 21.12.2021, 10:20
Birçok kentte eğitime kar molası: İşte okulların tatil edildiği iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) uyarılarından sonra bazı il ve ilçelerde eğitime soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ara verildi.

KARABÜK
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime 1 gün ara verildi.

Sabaha karşı başlayan ve etkili olmaya devam eden kar yağışı sonrası Safranbolu ilçe kaymakamlığı ilçe genelinde okulların bir gün tatil edildiği duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilçemiz genelinde orgun ve yaygın egitim kurumlarına bir 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle Kamu’da görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır." denildi.

KONYA
Konya'da 12 ilçede ilk ve orta dereceli okullarda hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün daha ara verildi.

Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik şartlar nedeniyle merkez ilçeler Karatay, Meram, Selçuklu ile Ahırlı, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Derbent, Doğanhisar, Hadim, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde 21 Aralık Salı eğitim öğretime uzaktan devam edileceği belirtildi.

Açıklamada, engelli veya hamile kamu çalışanlarının aynı gün izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

TUNCELİ
Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçesinde eğitime yarın ara verildi.

Kentin bazı ilçelerinde olumsuz hava koşullarının halen etkisini sürdürdüğünü belirten Valilikten yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Ovacık ilçemizde ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün, Ovacık ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

HAKKARİ
Hakkari merkezde taşımalı eğitim yapan, Yüksekova ilçesinde de tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede "Valiliğimizin aldığı karar ile yoğun kar yağışı nedeniyle 21 Aralık 2021 Salı günü ilimiz merkezinde taşımalı eğitime, Yüksekova ilçemizde ve bağlı köylerinde ise okullarımızın tamamında eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelere yer verildi:

BİTLİS
Bitlis'te kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Mutki ilçesinde eğitim bir gün ara verildi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, "Kaymakam Hasan Hüseyin Uzan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçemizde yoğun kar yağışı ve elektriklerin kesilmesi sebebiyle 21 Aralık'ta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm okulların tatil edilmesine, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." yer verildi.

SİİRT
Siirt'te kar yağışı nedeniyle Şirvan ilçesinde 12 köy okulunda taşımalı eğitime ara verildi.

İlçede kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğünü belirten Kaymakam Recep Hasar, yaptığı açıklamada, Hasar, bu nedenle ilçeye bağlı Cevizlik, Elmadalı, Yamaçlı, Cevizlik, Nallıkaya, Oya, Kesmetaş, Ormanbağı, Kayahisar, Özpınar, Adıgüzel ve Çeltikyolu köylerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini kaydetti.

BİNGÖL
Bingöl’de kar nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova ve Yedisu ilçelerinde olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 21 Aralık Salı günü eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, her iki ilçede kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı aktarıldı. Adaklı ve Yayladere ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için yarın okullar tatil edildi.

ADANA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığı bildirildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Tufanbeyli ilçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır." denildi.

VAN
Van’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Başkale, Bahçesaray, Çatak ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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