Bilime, Matematiğe ve Van’ın Geleceğine Büyük Destek

Projenin önemli olduğunu belirten Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, protokole atılan imzanın ülkenin ve kentin geleceğine verilen kıymet olduğunu belirtti.

Van Valisi Balcı, “ Türkiye hızla ilerlerken, gelişirken, Van’ın geleceğini hazırlayacak çocukları bizde hazırlamak istiyoruz. Teknolojideki hızlı değişim ve dönüşümle beraber çocukların iyi yetiştirilmesi gerekir. Bu proje sayesinde çok nitelikli çocukların ortaya çıkacağını, projenin onların hayatlarına, yaşamlarına çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Bu proje onların umutlarını ve hayallerini gerçekleştirmesine verilen destektir. Bilime, matematiğe, sanata verilen önemdir. Kısacası Van’ın geleceğine verilen destektir.” dedi.

Havadis