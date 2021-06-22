Bilal Erdoğan Van'a Geliyor

WanHaber.com - ÖZEL

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan, bir dizi programlara katılmak üzere Van'a geliyor.

26 Haziran Cumartesi günü 'Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun Van'da düzenleyeceği gençlik STK'ları buluşmasına katılacak olan Necmeddin Bilal Erdoğan, kentte bir dizi ziyaretlerde de bulunacak.