Bayram için şehirler arası ulaşımda ek seferler satışta

Bayram yoğunluğu nedeniyle hava ve kara ulaşımında biletleri yüksek fiyatlara rağmen bitiren firmalar ek seferleri satışa çıkardı.

GÜNCEL 02.07.2022, 15:43
Bayram için şehirler arası ulaşımda ek seferler satışta

İslam alemi için Kurban Bayramı heyecanı sürüyor.

9 Temmuz'da başlayacak bayram için hazırlıklar sürerken bayramı memleketinde ailesinin yanında veya tatil yörelerinde geçirmek isteyenler için de yol telaşı başladı.

Hava ve kara yolu ulaşımında biletler tükendi
Bayram yoğunluğu kapsamında hava ve kara yolunda son dönemde gelen zamlarla yüksek fiyatlara ulaşan biletler tükendi.

Konuya ilişkin Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım açıklamalarda bulundu.

Yıldırım yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yoğun talep olduğunu söyledi.

"9 milyon yolcu taşıyacağız"
Bayram tatili süresince günlük ortalama 700 bin yolcunun otobüslerle taşınacağını söyleyen Yıldırım, "1 Temmuz'da başlayan hareketliliğin 18 Temmuz'a kadar sürmesini bekliyoruz. Bu süre içinde ek seferlerle birlikte 9 milyona yakın yolcuyu taşımayı planlıyoruz." dedi.

Sefer sayısı 27 bine çıkatıldı
Türkiye genelinde 353 otobüs firmasının 8 bin 500 otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, normal günlerde 12 bin olan otobüs sefer sayısının tatil dönemlerinde artırılarak 27 bine kadar çıkarıldığını belirtti.

"Ek sefer için satışlar başladı"
Yolculara biletlerini gidiş-dönüş olarak almaları tavsiyesinde bulunan Yıldırım, "Otobüs biletleri tükendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının şehirler arası otobüs firmalarına B2 ve D2 belgeli otobüsleri kullanma izni vermesi için yaptığımız başvuru kabul edildi.

Kurban Bayramı tatilinde yolcu talebini karşılamak amacıyla konulan 8 bin ek sefer için satışlar başladı." dedi.

Ensonhaber

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