Başkan Akman’ın ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ mesajı

Yayınladığı mesajında; ‘Engelli olmak tüm zamanların ve toplumların değişmez bir gerçeğidir’ diyen Başkan Akman, engellilik; yalnızca engellileri ve onların ailelerini değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olduğunu kaydetti. Başkan Akman, “Tüm sağlıklı insanların birer engelli adayı olduklarının bilinciyle çözümler üretilmeli, engellilerimizin önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır” dedi.

Engellilerin; toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları, toplumu güçlendirdiğini ifade eden Başkan Akman, “Bizler yerel yönetimler olarak engelli bireylerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İmkanlarımız dahilinde yılın belli dönemlerinde engelli vatandaşlarımıza ücretsiz olarak tekerlekli sandalye dağıtımında bulunduk. Engelli kardeşlerimize engelsiz bir yaşam sunmak için çalışmalarımız devam ediyor.

‘Engellilerin, yaşama sevincini diri tutacak en küçük çalışmanın dahi kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu anlatan Başkan Akman, “Hepimiz toplumumuzun birer parçası olan engelli bireylerimiz için daha duyarlı ve bilinçli olmalıyız. Bu vesileyle engelsiz bir gelecek için mücadele eden tüm vatandaşlarımızın, önündeki engelleri azimle, inançla aşan engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin bundan sonraki yaşamlarında mutluluk ve huzur dolu bir hayat yaşamalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.