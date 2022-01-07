Bahçesaray Kaymakamı gençlerle bir araya geldi
Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı Halk Eğitim'de eğitim gören gençlerle bir araya geldi.
Bahçesaray İlçe Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi. Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Amiri Alican Suveren, İlçe Müftüsü Ahmet Polat ve AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı’nın da katıldığı programda, gençlerle sohbet eden Kaymakam Kundakçı, onlara çiğ köfte ikramında bulundu.
Kaymakam Kundakçı’nın göreve geldiği ilk günden itibaren güzel çalışmalara imza attığının ifade eden gençler, böyle bir etkinliği düzenlemesinden dolayı Kaymakam Kundakçı ve beraberindeki protokole teşekkür ettiler. İHA
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