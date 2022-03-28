Arbor Farkıyla Kaliteli Ahşap Doğrama

Ahşap, asırlardır hayatın her alanında kullanılmaktadır. Ülkemizde yaygın olmasa da inşaat yapımında tercih edilir. Farklı kullanım yerleri olduğu için birçok avantaj sağlar. Örneğin; ahşap doğrama, çevreye zarar vermez. Çünkü kendisi de doğal bir malzemedir. Temin edilmesi kolaydır. Özgül ağırlığından dolayı dayanımı konusunda güven sağlamaz. Aksine yüksek dayanıklılığa sahiptir.

Ahşap doğrama gibi çelik doğrama gibi birçok doğrama çeşidi bulunur. Ahşap doğramanın fiyatı, diğerlerine göre daha ucuzdur. Ayrıca kolay işlenebilir. Tasarımda da ahşap üzerinden farklı çalışmalar yapılabilir. Çünkü cilalanır ve boya yapılabilir. Çivi gibi malzemeler kullanılarak farklı ürünler ortaya konabilir.

Arbor Ahşap Pencere, ahşabın birçok alanında profesyonel hizmet vermekte ve kaliteli ürünler üretmektedir.

Ahşap Kepenk Çeşitleri

Ahşabın çeşitlerinin yanında modelleri de vardır. Örneğin; ahşap kepenk, ahşabın çeşididir. Ancak kendi içerisinde modelleri de bulunur. İki çeşit ahşap kepengi vardır. Bunlar; kayar ve kayar katlanabilir ahşap kepenkleridir.

Arbor, ahşap kepenklerin de doğallığa önem verir. Bu yüzden uzun ömürlü kepenkler yapar. Kayar kepenk yapımında özel yöntemler kullanır. Yüzeye temas edildiğinde farklılık kolaylıklar hissedilebilir. Ayrıca sorunsuz çalışır. Doğallığın yanında talebe göre farklı tasarımlar da yapılabilir.

Kayar katlanabilir ahşap kepenkleri ise özellik bakımından ahşap kepenklerden daha farklıdır. En büyük farkı, dışa doğru katlanabilir olmasıdır. Bu sayede ışık kontrolü yapılabilir. Uzun ömürlüdür.

Uygun Fiyatlı Ahşap Pencere Alınabilir Mi?

Uygun fiyatlı ahşap pencere almak mümkündür. Ancak burada uygun ve ucuz karıştırılmamalıdır. Uygun fiyat, kaliteli ürünleri pahalıya almamak anlamına gelir. Mağduriyet yaşanmaz. Ancak ucuz da bu söylenemez.

Ahşap pencere fiyatları, modeline göre değişkenlik gösterir. Çünkü fiyat belirleme de birçok etken vardır. Üretimde kullanılan malzemeler ve işçilik, bu etkenlerden bazılarıdır. Uygun fiyatlı ahşap pencere almak için firma araştırması yapmak gerekir. Fiyatın yanında kaliteye de dikkat edilmeli ve taviz verilmemelidir.

Kaliteli ahşap pencere üretimi yapan Arbor, hizmetlerinde uygun fiyat sunmaya özen gösterir. Amacı, müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmaktır. Ahşap pencereden ahşap kapıya kadar birçok hizmet çeşidi vardır.