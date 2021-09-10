Ankara'da Kırmızı Alarm! 13 Gözaltı

ANKARA ALARM VERDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Terör ile Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı kökenli oldukları tespit edilen ve DAEŞ ile irtibatları olduğu öğrenilen 15 kişinin içinde bulunduğu operasyonda 13’ü gözaltına alınırken 2’si ise kaçmayı başardı. Firar eden 2 kişi aranıyor.

Operasyon sabah saatlerine doğru gerçekleştirilmiştir.

DAEŞ KİMDİR?

Türkiye İçişleri Bakanlığının yayınladığı makaleye göre: ‘’Dünyayı dinler üzerinde kutuplaştırmayı hedefleyen bir aklın ürünü olan DAEŞ terör örgütü, İslam adına İslamla savaşan bir görüntü vermektedir.''

‘’Örgütün temel İslami değerleriyle bağdaşmayan eylemleri; örgüt üyelerinin çoğunlukla batılı ülkelerden kaçıp gelen birçoğu anavatanlarında suça karışmış bozuk sicilli kişiler oluşu; örgütün teknik konularda yine bu ülkelerin mühendislerinden hizmet satın alması, aslında gerçek kimliğinin İslam’la yakından uzaktan bir ilgisinin olmadığını açık biçimde ortaya koymaktadır.''

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI

Gerçekleştirdiği kanlı eylemler, Irak ve Suriye’de ele geçirdiği topraklar ile adını özellikle 2014 yılı içerisinde

sıkça duyuran DEAŞ terör örgütü, ilk olarak 1999 yılında Ebu Musab el-Zerkavi tarafından Afganistan’da, Tevhid

ve Cihad Örgütü adıyla kurulmuştur. 2001 yılında Irak Kuzeyi’ne gelerek örgütlenen grup, 2003 yılında ABD’nin

Irak’ı işgali sonrasında ABD güçlerine yönelik düzenlediği eylemlerle öne çıkmıştır. Ekim 2004’te “Tanzim Kaidat

el-Cihad fi Bilad el-Rafidayn” ya da daha çok bilinen şekliyle “Irak el Kaide’si” adını kullanan örgüt, Ocak 2006

ayında Irak’taki bazı küçük gruplarla birleşerek “Mücahitler Şura Konseyi” adıyla anılmaya başlanmıştır.