Ankara'da Kırmızı Alarm! 13 Gözaltı
DAEŞ terör örgütü ile bağlantısı oldukları tespit edilen, yabancı kökenli on üç şüpheli Ankara'da göz altına alındı. Gayrimeşru ve aşırı radikal cihatçı bir örgüt olan cihatçı DAEŞ üyelerinin Türkiye'de de azınlık sayıda sempatizanı ve üyesi bulunmaktadır. İşte haberin detayları..
ANKARA ALARM VERDİ
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Terör ile Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı kökenli oldukları tespit edilen ve DAEŞ ile irtibatları olduğu öğrenilen 15 kişinin içinde bulunduğu operasyonda 13’ü gözaltına alınırken 2’si ise kaçmayı başardı. Firar eden 2 kişi aranıyor.
Operasyon sabah saatlerine doğru gerçekleştirilmiştir.
DAEŞ KİMDİR?
Türkiye İçişleri Bakanlığının yayınladığı makaleye göre: ‘’Dünyayı dinler üzerinde kutuplaştırmayı hedefleyen bir aklın ürünü olan DAEŞ terör örgütü, İslam adına İslamla savaşan bir görüntü vermektedir.''
‘’Örgütün temel İslami değerleriyle bağdaşmayan eylemleri; örgüt üyelerinin çoğunlukla batılı ülkelerden kaçıp gelen birçoğu anavatanlarında suça karışmış bozuk sicilli kişiler oluşu; örgütün teknik konularda yine bu ülkelerin mühendislerinden hizmet satın alması, aslında gerçek kimliğinin İslam’la yakından uzaktan bir ilgisinin olmadığını açık biçimde ortaya koymaktadır.''
DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI
Gerçekleştirdiği kanlı eylemler, Irak ve Suriye’de ele geçirdiği topraklar ile adını özellikle 2014 yılı içerisinde
sıkça duyuran DEAŞ terör örgütü, ilk olarak 1999 yılında Ebu Musab el-Zerkavi tarafından Afganistan’da, Tevhid
ve Cihad Örgütü adıyla kurulmuştur. 2001 yılında Irak Kuzeyi’ne gelerek örgütlenen grup, 2003 yılında ABD’nin
Irak’ı işgali sonrasında ABD güçlerine yönelik düzenlediği eylemlerle öne çıkmıştır. Ekim 2004’te “Tanzim Kaidat
el-Cihad fi Bilad el-Rafidayn” ya da daha çok bilinen şekliyle “Irak el Kaide’si” adını kullanan örgüt, Ocak 2006
ayında Irak’taki bazı küçük gruplarla birleşerek “Mücahitler Şura Konseyi” adıyla anılmaya başlanmıştır.
|İmsak
|04:09
|Güneş
|05:34
|Öğle
|12:10
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:54
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|9
|3. Beşiktaş
|3
|7
|4. Galatasaray
|3
|7
|5. Konyaspor
|3
|7
|6. Altay
|3
|6
|7. Malatyaspor
|3
|6
|8. Kasımpaşa
|3
|5
|9. Hatayspor
|3
|4
|10. Karagümrük
|3
|4
|11. Antalyaspor
|3
|4
|12. Kayserispor
|3
|4
|13. Alanyaspor
|3
|3
|14. Göztepe
|3
|2
|15. Adana Demirspor
|3
|2
|16. Sivasspor
|3
|1
|17. Gaziantep FK
|3
|1
|18. Rizespor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Giresunspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Eyüpspor
|3
|9
|3. Manisa FK
|3
|9
|4. Tuzlaspor
|3
|7
|5. Bandırmaspor
|3
|6
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Ankaragücü
|3
|5
|8. Ankara Keçiörengücü
|3
|4
|9. Kocaelispor
|3
|4
|10. Samsunspor
|2
|3
|11. İstanbulspor
|3
|3
|12. Balıkesirspor
|2
|3
|13. Menemenspor
|3
|3
|14. Adanaspor
|3
|2
|15. Bursaspor
|3
|1
|16. Altınordu
|3
|1
|17. Gençlerbirliği
|3
|1
|18. Boluspor
|2
|0
|19. Denizlispor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|3
|9
|2. West Ham
|3
|7
|3. M. United
|3
|7
|4. Chelsea
|3
|7
|5. Liverpool
|3
|7
|6. Everton
|3
|7
|7. Man City
|3
|6
|8. Brighton
|3
|6
|9. Leicester City
|3
|6
|10. Brentford
|3
|5
|11. Aston Villa
|3
|4
|12. Watford
|3
|3
|13. Southampton
|3
|2
|14. Crystal Palace
|3
|2
|15. Leeds United
|3
|2
|16. Burnley
|3
|1
|17. Newcastle
|3
|1
|18. Wolverhampton
|3
|0
|19. Norwich City
|3
|0
|20. Arsenal
|3
|0