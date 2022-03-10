AFAD'dan 38 il için kritik uyarı!

AFAD olumsuz hava koşullarının 38 ilde daha fazla etkili olacağı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyarıda bulundu.

GÜNCEL 10.03.2022, 10:49 10.03.2022, 10:56
AFAD'dan 38 il için kritik uyarı!

AFAD'dan yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Antalya'nın doğusunda ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış, İstanbul, Isparta ve Konya'da yoğun kar yağışı, Orta ve Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı, Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirilerek vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı. 

Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Konya, Antalya, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Adıyaman, Isparta, Siirt, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Muş, Bitlis, Bingöl, Erzurum, Ağrı, Kars, Van, Şırnak, Edirne, Bilecik ve Hakkâri olmak üzere toplam 38 ilin yaşanabilecek meteorolojik risk nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda uyarıldığı aktarıldı.

Açıklamanın devamında "Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Türk Kızılay'ı temsilcileri AFAD Başkanlıkta 7/24 esasına göre bulunmak üzere 09 Mart saat 21.00 itibariyle AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'nde faaliyete geçmişlerdir" denildi. 

Açıklamada, illere göre alınan önlemler ve kararlara da yer verildi. İstanbul'da, beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle İl AFAD Merkezinin 7/24 esasına göre teyakkuzda olduğu belirtilen açıklamada "Ekipler 9 Mart saat 16.00 itibari ile sahada konuşlanma noktalarında görevlendirilmiştir. Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden TIR ve kamyonların İstanbul iline girişine 10 Mart Perşembe günü saat 04.00'ten itibaren izin verilmeyeceği bildirilmiştir" ifadeleri kaydedildi. 

Ankara'da şuana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı aktarılarak İl AFAD, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hazırda beklediği belirtildi. 

Edirne'den İstanbul istikametine gidecek olan TIR ve kamyonların geçişine saat 04.00 itibariyle izin verilmeyeceği hatırlatılarak "İl genelindeki kamyon ve TIR'lar konaklama ve park alanlarına yönlendirilerek Edirne Türk Kızılayı ile gıda hizmeti verilmektedir" denildi. Bilecik'ten İstanbul isikametine 8 noktada trafiğin, gıda yüklüler hariç, çekici ve kamyon trafiğine kapatıldığı ifade edildi. 

KONYA'DA 3 İLÇEDE 30 MAHALLE YOLU KAPALI

Konya'da haberleşmenin devamlılığının kesintiye uğramaması için kritik bölgelere jeneratör yerleştirildiği belirtilerek "Konya-Seydişehir yolu ve Konya-Beyşehir yolu yoğun kar yağışı, zeminin karla kaplı olması nedeniyle saat 00.10 itibarıyla her iki istikamete de çekici türü araçlara kapatılmıştır. Seydişehir-Akseki, Kuruçay-Bozkır il yolunun kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle 09 Mart 2022 tarihinde saat 23.50 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır.

Ankara-Isparta Devlet yollarının Akşehir ile Yalvaç arası (Yellibel geçidi), yoğun kar yağışı ve kuvvetli tipi nedeniyle 10 Mart 2022 tarih ve saat 00.30 itibari ile trafik güvenliği yönünden ağır taşıt ve çekicili araçlara kapatılmıştır. Toplam 3 ilçede 30 mahalle yolunun kapalı olduğu bildirilmiştir. Seydişehir'de enerji kesintisi olan 145 aboneye enerji verilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir" denildi. 

AĞRI'DA 40 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Açıklamada, Ağrı Doğubayazıt ile Van Çaldıran arasındaki Tendürek geçidinin aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolu trafiğine kapatıldığı, yolda mahsur kalan araç sürücüleri için 100 kişilik yiyecek yardımının Türk Kızılayı tarafından bölgeye sevk edildiği belirtildi. Açıklamada "Cumaçay-Kağızman arası karayolu ulaşımına kapalı olduğu bildirilmiştir. Kar yağışı nedeni ile 40 köy yolunun kapalı olduğu öğrenilmiştir" ifadelerine yer verildi. 

Van Bahçesaray ile Çatak arası karayolunun ulaşıma kapalı olduğu ifade edilen açıklamada Tunceli Hozat-Karaoğlan-Ovacık il yolunun 28 ila 59 kilometrelerinin AFAD tarafından yapılan çığ tehlikesi uyarısı nedeniyle araç trafiğine kapatıldığı aktarıldı.

DHA

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