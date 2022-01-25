AFAD'dan Van'daki polislere eğitim

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından önceki yıllarda Van'da çığ bölgelerinin fizibilite çalışması gerçekleştirilmiş ve bu kapsamda Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye ilçelerinin çığ tehlikesi açısından ‘çok riskli' olduğu tespit edilmişti. Bu çerçevede Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi'nde ilk etapta Van ve Erzurum’dan gelen 72 polise zorlu arazide eğitim verildi. Eğitimleri tamamlanan polisler de muhtemel çığ facialarına karşı hem güvenliği sağlayacak hem de can kurtaracak.

İHA muhabirine konuşan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş, emniyet mensuplarına çığda arama kurtarma eğitimi verdiklerini belirtti. Polis ekiplerine verilen eğitimlerin 5 gün süreceğini ifade eden AFAD İl Müdürü Körpeş, “Çığ bölgesinde nasıl hareket edilmesi gerektiği, karlı alanlarda mahsur kalındığı takdirde nasıl doğru davranış sergilenmesi gerektiğini, diğer illerden gelen eğitmenlerimizle aktarmaya gayret ediyoruz. Bu eğitimleri, Van genelinde özellikle sınır karakollarında görevli kolluk kuvvetlerimize, kamu kurumlarının elektrik ekiplerine çığda nasıl doğru hareket edilmesine ilişkin eğitimlerimizi verdik. Bu yıl yaklaşık 3 bin civarında kolluk kuvveti ve elektrik arıza ekibine birer günlük çığ farkındalık etiğimi verdik” dedi.

“İnşallah edindikleri bu bilgileri kullanmak zorunda kalmazlar”

Eğitimlerini bir üst aşamaya geçirdiklerini dile getiren Körpeş, “Kış şartlarında hayatı idame ve çığ durumunda sergilenmesi gereken doğru davranış şekillerini arkadaşlarımıza aktaramaya gayret ediyoruz. Eğitimlerimiz verimli oluyor. İnşallah edindikleri bu bilgileri kullanmak zorunda kalmazlar. Ancak burada hazırlıklı olmamız gerekiyor. Maalesef coğrafyamızın gerçeği de budur” diye konuştu. İHA