AFAD'dan koruculara çığ eğitimi
Bitlis'te görev yapan 74 güvenlik korucusuna Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) personeli tarafından çığda arama ve kurtarma teknikleri eğitimi verildi.
Bitlis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AFAD ekiplerinin Mutki Jandarma Komutanlığında görevli güvenlik korucularına çığ esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildiği belirtildi. Bitlis-Mutki kara yolu üzerinde bulunan Karçinbaşı mevkide gerçekleştirilen çığ tatbikatında hem bilgilendirme yapıldı hem de uygulamalı olarak eğitimler verildi.
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