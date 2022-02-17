AFAD'dan koruculara çığ eğitimi

Bitlis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, AFAD ekiplerinin Mutki Jandarma Komutanlığında görevli güvenlik korucularına çığ esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verildiği belirtildi. Bitlis-Mutki kara yolu üzerinde bulunan Karçinbaşı mevkide gerçekleştirilen çığ tatbikatında hem bilgilendirme yapıldı hem de uygulamalı olarak eğitimler verildi.