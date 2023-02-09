Türkiye'de meydana gelen ve yüzyılın felaketi olan Kahramanmaraş depreminin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.

Çadır kent kuruldu

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta ve depremden etkilenen diğer illerde olduğu gibi, Adıyaman'da da çadır kentler kuruldu.

Adıyaman'da depremzedeler için çadırlar kuruldu

Drone ile görüntülendi

AFAD ve Kızılay tarafından kurulan afet çadırlarında, depremzedeler yerleşmeye başladı.

Kurulan çadır kentler drone ile havadan görüntülendi.

ENSONHABER