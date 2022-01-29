Adalet Bakanlığı'nda Abdülhamit Gül dönemi sona erdi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden affını isterken, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yerine Bekir Bozdağ getirildi.

ABDÜLHAMİT GÜL'DEN VEDA PAYLAŞIMI

Abdülhamit Gül, görevden affını istedikten sonra sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum."