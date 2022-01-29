Adalet Bakanlığı'nda Abdülhamit Gül dönemi sona erdi
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Abdülhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığı'na Bekir Bozdağ atandı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül görevden affını isterken, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yerine Bekir Bozdağ getirildi.
ABDÜLHAMİT GÜL'DEN VEDA PAYLAŞIMI
Abdülhamit Gül, görevden affını istedikten sonra sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 19 Temmuz 2017 tarihinden beri sürdürdüğüm Adalet Bakanlığı görevinden ayrılmış bulunuyorum. Kendilerine görevden af talebimi kabulleri için şükranlarımı arz ediyor, yeni Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ’a başarılar diliyorum."
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