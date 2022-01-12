2022 yılında geçerli olacak SGK ödenek ve primler belli oldu

20022 yılında geçerli olacak SGK prim ve ödeneklerinin ne kadar olacağı hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu açıklama yaptı.

GÜNCEL 12.01.2022, 09:45 12.01.2022, 09:52
2022 yılında geçerli olacak SGK ödenek ve primler belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yapılan açıklamaya göre, sigortalı bir işte çalışmayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar, 2022'de ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödeyecek.

GSS İÇİN GELİR TESTİ

GSS primini ödeyecek maddi gücü olmayan vatandaşların ise ikametlerinin bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testi yaptırmaları gerekecek.

GELİRE GÖRE GSS PRİMİ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANACAK

Gelir testi yaptıran vatandaşların aile içinde kişi başına düşen geliri, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

HASTANELER ÜCRETSİZ

Bu kişiler devlet ve üniversite hastanelerine başvurduklarında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

EMZİRME ÖDENEĞİ 316 LİRA OLDU

Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği, yeni yılla birlikte 232 liradan 316 liraya yükseltildi.

Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için 4A'lı (SSK) çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olması, 4B'li (Bağ-Kur) çalışanların ise doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları priminin yatmış olmasının yanında prim borcunun bulunmaması gerekiyor.

CENAZE ÖDENEĞİ 1.250 LİRA

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen ya da sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken ölenlerin ve en az 360 gün prim bildirilmiş olup da ölen sigortalıların hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği, 2022 yılı için 1.250 lira oldu.

GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ 166,80 LİRA

Asgari günlük kazanç üzerinden hesaplanarak, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık halleri nedeniyle istirahatli olan sigortalılara verilen geçici iş göremezlik ödeneği, 2022'de sigortalıların istirahatli bulundukları günlerde 166,80 lira üzerinden hesaplanacak.

Çırak ve öğrenciler için ise bu hesaplama 83,40 lira asgari üzerinden yapılacak. Bu artıştan, rapor kullanmaya 2021 yılında başlamış olanlar da yararlanacak. En son haberler

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