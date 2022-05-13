Yabancılara konut ve BES'le vatandaşlık şartları değişti
Türkiye'den konut alan yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesine yönelik kriterlerde değişiklik yapıldı.
Türk vatandaşlığı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandı.
Konut alım kriteri 400 bin dolara yükseldi
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, konut alarak Türk vatandaşlığına geçişte 250 bin dolar olan tutar 400 bin dolara yükseltildi.
Düzenleme bir ay sonra yürürlüğe girecek.
En az 500 bin dolar ile BES'e girenlere de vatandaşlık verilebilecek
Kararla ayrıca, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek.
Bu karar ise bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
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