Vedat Bilgin: Kamudaki sözleşmeli personel çalışması bitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Kabine Toplantısı" sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Taşeron işçiye kadroda çalışmalar tamamlandı"

Taşeron işçilerle ilgili kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Bakan Bilgin, kamuya kadrolu geçişlerle ilgili zamanın henüz belli olmadığını ancak çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.

"516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesi çalışması bitti"

Bakanlık olarak şu anda üzerinde çalıştıkları konuları aktaran Bilgin, "Sözleşmeli personel meselesi var. Bunlar 516 bin kişinin kadro haklarına kavuşması meselesidir. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var." dedi.

Çalışmanın son hali Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

Bilgin, çalışmanın son halinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulup sunulmadığına ilişkin ise, "Sayın Cumhurbaşkanımız uygun olduğu zaman sunacağız. Bugün gündemde yoktu." dedi.

Kamu sendikalarından gelen talepler dikkate alındı

Bu çalışmada kamu sendikalarından gelen talepleri de dikkate aldıklarını vurgulayan Bilgin, "Geçenlerde arkadaşlarımız bir görüşme yaptı. Bunları da değerlendiriyoruz." şeklinde bilgi verdi.

Takvim aralık ayını gösteriyor

Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gündeminde olan sözleşmeli personel, geçici işçiler, taşeron işçiler ve Erken Yaşta Emeklilik (EYT) konularındaki çalışmaların aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna açıklanacağını ve Meclis takvimine alınacağını belirtti.

Ensonhaber