VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu'ndan görkemli seçim ofisi açılışı

Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi, başkan adayları yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. 22 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan Van Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine Beyaz Liste ile girecek olan Van Ticaret ve Sanayi İş Dünyası Derneği (VATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, İpekyolu Belediyesi karşısında Sıhke ve Maraş Caddelerini birbirine bağlayan devasa bir seçim ofisi açtı.

Yoğun bir katılımla miting havasında gerçekleştirilen açılış törenine, çok sayıda Vanlı iş insanı ve davetli katıldı. ‘Gücümüz Birliğimiz, Biz Birlikte Güçlüyüz’ sloganıyla seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren VATSO Başkanı Zahir Kandaşoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, ilin önde gelen iş insanlarıyla yola çıktıklarını belirterek, Van halkıyla, Van’ın tüccarlarıyla, Van gençleriyle, kadın girişimcileriyle, iş dünyasıyla birlikte yürüyeceklerini söyledi.

“VAN’IN SORUNLARINI TEK TEK ÇÖZECEĞİZ”

Yoğun bir katılımla seçim ofisinin açılışında konuşan Başkan Kandaşoğlu, “Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimleri kapsamında 19 meslek grubunda, bu ilin önde gelen iş adamlarıyla yola çıktık. Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni yönetimi sizlerle, Van halkıyla, Van’ın tüccarlarıyla, Van gençleriyle, kadın girişimcileriyle, iş dünyasıyla birlikte yürüyecektir.

Van için hep birlikte çalışacaktır. Tek başına hiçbir karar alınmayacaktır. Van’ın eksik olan sorumluları tek tek rapor edilerek, dile getirilecektir. Eğer bu ilde çözülürse çözülecektir, çözülemeyen sorunlarımız varsa Ankara'ya götürüp, yetkili mercilerle paylaşıp, o sorunu en kısa zamanda çözeceğiz. Van’ımız Doğu Anadolu Bölgesi’nin cazibe merkezidir. Van’ımız her gün gündemde olmalıdır.

Van’ın turizmine çok önem verilmesi gerekiyor. Biz turizme ayrı bir sayfa açacağız. Tarıma, hayvancılığa kesin bir çözüm bulacağız. İlimizi her gün dünyanın gündemine taşıyacağız. Uluslararası fuarlara taşıyacağız. İlimizin tanıtımını özellikle TRT'de özel bir sayfa açarak, ilimizi 24 saat TRT'de, bütün televizyonlarda, ayrı programlarla tanıtacağız.

İlimiz gerçekten her gün büyüyen, gelişen, herkese ev sahipliği yapan bir ildir. İnşallah bu yönetim size yakışır şekilde önderlik edecektir. 22 Ekim'de bu ekip görevi devralacak ve bu ilin tarihine ve kültürüne yakışır bir şekilde çalışacaktır. Bunda hiçbir şüpheniz olmasın. Bizim bir geleneğimiz, göreneğimiz var. Bundan sonra kadın girişimciler, bizim önümüzde yürüyecekler. Bu açılışı da bugün kadınlarımız yapacak. Bu ilin kültürünü, inancını, her şeyini ön planda tutacağız” ifadelerini kullandı. Açılış kurdelesinin kadınlar tarafından kesilmesinin ardından, davetlilere ikramlar yapıldı.

Van Bölge Gazetesi