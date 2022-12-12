VASKİ'den abonelerine önemli duyuru: Mağdur olmayın

VASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Özellikle ilimizde kış aylarında hava sıcaklıklarının aniden düşmesi ile birlikte su sayaçları ve tesisatlarda oluşabilecek donma riskini engellemek için abonelerimizin tedbir almaları gerekmektedir.

Bu minvalde her hangi bir mağduriyetle karşılaşmamak için su sayaçları ile tesisat borularının soğuktan mutlaka korunması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle havaların soğuduğu bu günlerde; açıkta olan su sayaçları ve iç tesisatta yer alan ana kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı olmadığından suyun kullanılmadığı zamanlarda donmaktadır.

Kışın su sayacı ve borularının ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanarak korunması gerekir. Sayacın etrafı cam yünü, talaş veya benzeri materyaller ile koruma altına alınarak, olası bir problemin önüne geçilmelidir. Donma halinde ise sayaca, sıcak su dökülmesi veya ateş tutularak açılmaya çalışılması, su tesisitanın patlamasına ve maddi hasarın daha da artmasına sebebiyet vermektedir.

Olası sayaç donmaları ile karşı karşıya kalınması durumunda abonelerimizin, sayaca herhangi bir müdahalede bulunmadan, abone numaraları ile birlikte 185 Çağrı Merkezi’ni veya 0432 217 17 44 no'lu telefon numarasından VASKİ Genel Müdürlüğü’nü aramaları gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi