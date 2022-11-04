Vanlılar yüksek gelen elektrik faturalarına isyan etti

Kışın gelmesiyle birlikte son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan zamlı elektrik faturalarını WanHaber olarak vatandaşa sorduk. Elektrik faturalarının fahiş rakamlara ulaştığını belirten vatandaşlar, zamlı tarifeye karşı çıkarak indirim istedi. İşte Vanlıların elektrik faturaları hakkındaki o düşünceleri...