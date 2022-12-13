Vangölü Aktiviteleri Derneği üyeleri Esrük Dağı'na tırmandı
Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Muradiye ilçesinde bulunan Esrük Dağı tırmandı.
Vangölü Aktivistleri Derneği üyesi 20 kişilik ekip, sabah saatlerinde Yaşar Kemal’in doğduğu mahalle olan Ünseli Mahallesi’nden başlayarak yaklaşık 6 saatin ardından 3 bin rakımlı Esrük Dağı’nın zirvesine ulaştı.
Zirvede Süphan, Ağrı ve Pirreşit dağlarını görebilen 20 kişilik ekip, Van Gölü manzarası eşliğindeki tırmanışlarını sorunsuz bir şekilde tamamladı.iha
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