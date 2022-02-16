banner56

Van’da Usta Öğretici alımı yapılacak! İşte başvuru tarihi ve şartları...

Van Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama birimi olan Uygulama Otelinde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere 32 Kadrosuz Usta Öğretici alımı yapılacak.

GENEL 16.02.2022, 18:28
Van’da Usta Öğretici alımı yapılacak! İşte başvuru tarihi ve şartları...

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama birimi olan Uygulama Otelinde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere 32 Kadrosuz Usta Öğretici alımı yapılacak. Müracaat yapanlar arasında şartları tutanlar için de yazılı ve uygulama sınavları yapılarak, sonrasında sonuçlar topluca ilan edilecek. Başvurular 09 Şubat – 21 Şubat 2022 tarihleri arası saat 17.00’ ye kadar şahsen Uygulama Oteline yapılacak. 

İşte başvuru şartları:  

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır. Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin "Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması" başlıklı bölümün 9 uncu maddesine göre, kurumumuz usta öğretici kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı beyanda bulunanların görevlendirmeleri yapılmayacak, yapılmış olan görevlendirmeler iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Başvuru sahipleri bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerince bilgi edinilmesi gerekmektedir. Bu kişilere kurumumuzca herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır. 

B- Genel Şartlar 

1) Türk vatandaşı olmak 

2) 18 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamak 

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyet kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.) 

4) Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. 

6) Vardiyalı olarak çalışmasına engeli bulunmamak. 

7) Öğrenim durumu aşağıdaki şartlara uygun olmak. 

a- Servis, kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon), mutfak, aşçılık eğitimi veren mesleki teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve usta öğretici belgesine sahip olmak. 

b- Mesleki eğitim merkezinden servis, kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon) , mutfak, aşçılık dallarında usta öğretici belgesi olan en az ilkokul mezunları (Alanında 11 yıl çalışmış olmak.) ve Mesleki eğitim merkezinden servis, kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon) , mutfak, aşçılık dallarında usta öğretici belgesi olan Ortaöğretim (Lise) ve yüksek öğretim kurumları mezunları. (Alanında 4 yıl çalışmış olmak.) (Sigorta primi ödemesi esas alınacaktır. E-Devlet’ten Sgk çıktısı) 

c- Ön lisans diploması veren Yüksek Okulların aşçılık, ikram hizmetleri, turizm rehberliği, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri bölümlerinden mezun olmak ve usta öğreticilik belgesine sahip olmak. 

d- Lisans diploması veren Üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği bölümlerinden mezun olmak ve usta öğreticilik belgesi veya pedagojik formasyon belgesine sahibi olmak. 

C- Özel Şartlar 

1- En az bir yabancı dili orta düzeyde bilmek. 

2- Ön büro departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek. 

3- Otel otomasyon programlarından elektra, suite8, assist programlarından en az birini iyi derecede kullanabilmek. 

4- Kat hizmetleri departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek. 

5- Servis departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek. 

6- Mutfak bölümü departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek. 

7- Hijyen ve sanitasyon belgesi sahibi olmak. 

· Özel şartlara belirtilen yeterliliklere göre bir sıralama yapılacak fakat başvuru sayısı yetersiz kalırsa özel şartlardaki yeterliliklerden eksik olanlarda sınava çağrılacaktır. 

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

2) Alanla (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı veya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı) ilgili Öğrenim Belgesi, Usta Öğreticilik Belgelerinin Onaylı Fotokopisi. 

3) Alanla (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı veya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı) ilgili sektör deneyimine sahip olduğu gösterir belge. Yükseköğretim veya Ortaöğretim (lise) kurumlarından mezun olanların en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. İlköğretim (İlkokul-ortaokul) kurumlarından mezun olanların en az 11 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. 

4) Savcılıktan alınacak sabıkasızlık kaydı.(Son 1 ay içinde alınmış) 

5) Fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet) 

6) Erkekler için askerlik durum belgesi. 

7) Görevini yerine getirmesine engel olacak herhangi bir sağlık probleminin olmadığını gösterir Sağlık Raporu. (Son 1 ay içinde alınmış) 

8) Başvuru Dilekçesi. (Okul web sayfasından veya Uygulama otelinden temin edilebilir) 

9) Özgeçmiş belgesi (CV). 

10) İkametgâh belgesi. 

· Başvuru evrakları eksik olanların başvuruları geçersiz sayılır. 

SINAV YERİ : Evliya Çelebi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürlüğü 

SINAV TÜRÜ : Yazılı ve Mülakat Mesleki Uygulama Sınavı 

BAŞVURU TARİHLERİ : 09 Şubat 2022 - 21 Şubat 2022 tarihleri arasında okulumuz uygulama oteline şahsen yapılacaktır. 

Adres : Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli 

Eminpaşa Mah. Galericiler Küme Evler Sok. No:64 (Honda Plaza karşısı, Urartu Halı arkası) 

Okul Telefon : 0432 312 24 25 

Uygulama Oteli Telefon : 0 432 217 89 64

Yorumlar (0)
-3
kapalı
Namaz Vakti 16 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 24 52
2. 1461 Trabzon FK 24 52
3. Sivas Belediyespor 24 45
4. Bodrumspor 24 44
5. Çorum FK 24 43
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 24 43
7. Silahtaroğlu Vanspor FK 24 42
8. Somaspor 24 41
9. Afjet Afyonspor 24 38
10. Ankaraspor 24 35
11. İnegölspor 24 31
12. Serik Belediyespor 24 30
13. Etimesgut Belediyespor 24 29
14. Diyarbekirspor 24 28
15. Adıyaman FK 24 28
16. Sarıyer 24 23
17. Turgutluspor 24 23
18. Ergene Velimeşespor 24 18
19. Kahramanmaraşspor 24 13
20. Niğde Anadolu FK 24 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 23 36
8. Adanaspor 23 33
9. Keçiörengücü 24 31
10. Tuzlaspor 22 30
11. Gençlerbirliği 24 30
12. Manisa Futbol Kulübü 23 29
13. Boluspor 21 28
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 23 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 23 11
Takımlar O P
1. M.City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. M. United 25 43
5. West Ham United 25 41
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 24 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14