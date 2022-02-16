Van’da Usta Öğretici alımı yapılacak! İşte başvuru tarihi ve şartları...

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi uygulama birimi olan Uygulama Otelinde ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere 32 Kadrosuz Usta Öğretici alımı yapılacak. Müracaat yapanlar arasında şartları tutanlar için de yazılı ve uygulama sınavları yapılarak, sonrasında sonuçlar topluca ilan edilecek. Başvurular 09 Şubat – 21 Şubat 2022 tarihleri arası saat 17.00’ ye kadar şahsen Uygulama Oteline yapılacak.

İşte başvuru şartları:

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır. Başvuru sırasında teslim edilecek belgeler aşağıda belirtilmiştir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları işleme alınmayacaktır. Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin "Gerçeğe aykırı belge verilmesi veya beyanda bulunulması" başlıklı bölümün 9 uncu maddesine göre, kurumumuz usta öğretici kadrolarına yerleştirilen adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da eksik, yalan, yanlış, yanıltıcı beyanda bulunanların görevlendirmeleri yapılmayacak, yapılmış olan görevlendirmeler iptal edilecek ve görevlerine son verilecektir. Başvuru sahipleri bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince kurumumuzca yasal işlem yapılacağı hususunda başvuru sahiplerince bilgi edinilmesi gerekmektedir. Bu kişilere kurumumuzca herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faiziyle birlikte geri alınacaktır.

B- Genel Şartlar

1) Türk vatandaşı olmak

2) 18 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamak

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. (Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, devletin şahsiyetine işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyet kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.)

4) Eylemli askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

6) Vardiyalı olarak çalışmasına engeli bulunmamak.

7) Öğrenim durumu aşağıdaki şartlara uygun olmak.

a- Servis, kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon), mutfak, aşçılık eğitimi veren mesleki teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olmak ve usta öğretici belgesine sahip olmak.

b- Mesleki eğitim merkezinden servis, kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon) , mutfak, aşçılık dallarında usta öğretici belgesi olan en az ilkokul mezunları (Alanında 11 yıl çalışmış olmak.) ve Mesleki eğitim merkezinden servis, kat hizmetleri, ön büro (resepsiyon) , mutfak, aşçılık dallarında usta öğretici belgesi olan Ortaöğretim (Lise) ve yüksek öğretim kurumları mezunları. (Alanında 4 yıl çalışmış olmak.) (Sigorta primi ödemesi esas alınacaktır. E-Devlet’ten Sgk çıktısı)

c- Ön lisans diploması veren Yüksek Okulların aşçılık, ikram hizmetleri, turizm rehberliği, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri bölümlerinden mezun olmak ve usta öğreticilik belgesine sahip olmak.

d- Lisans diploması veren Üniversitelerin Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği, Turizm İşletmeciliği bölümlerinden mezun olmak ve usta öğreticilik belgesi veya pedagojik formasyon belgesine sahibi olmak.

C- Özel Şartlar

1- En az bir yabancı dili orta düzeyde bilmek.

2- Ön büro departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek.

3- Otel otomasyon programlarından elektra, suite8, assist programlarından en az birini iyi derecede kullanabilmek.

4- Kat hizmetleri departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek.

5- Servis departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek.

6- Mutfak bölümü departmanında en az 2 yıl çalıştığını belgelendirmek.

7- Hijyen ve sanitasyon belgesi sahibi olmak.

· Özel şartlara belirtilen yeterliliklere göre bir sıralama yapılacak fakat başvuru sayısı yetersiz kalırsa özel şartlardaki yeterliliklerden eksik olanlarda sınava çağrılacaktır.

D- Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2) Alanla (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı veya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı) ilgili Öğrenim Belgesi, Usta Öğreticilik Belgelerinin Onaylı Fotokopisi.

3) Alanla (Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı veya Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Alanı) ilgili sektör deneyimine sahip olduğu gösterir belge. Yükseköğretim veya Ortaöğretim (lise) kurumlarından mezun olanların en az 4 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir. İlköğretim (İlkokul-ortaokul) kurumlarından mezun olanların en az 11 yıl ustalık alanlarında başarılı bir şekilde çalışmış olduklarını belgelendirmeleri gerekmektedir.

4) Savcılıktan alınacak sabıkasızlık kaydı.(Son 1 ay içinde alınmış)

5) Fotoğraf. (Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet)

6) Erkekler için askerlik durum belgesi.

7) Görevini yerine getirmesine engel olacak herhangi bir sağlık probleminin olmadığını gösterir Sağlık Raporu. (Son 1 ay içinde alınmış)

8) Başvuru Dilekçesi. (Okul web sayfasından veya Uygulama otelinden temin edilebilir)

9) Özgeçmiş belgesi (CV).

10) İkametgâh belgesi.

· Başvuru evrakları eksik olanların başvuruları geçersiz sayılır.

SINAV YERİ : Evliya Çelebi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürlüğü

SINAV TÜRÜ : Yazılı ve Mülakat Mesleki Uygulama Sınavı

BAŞVURU TARİHLERİ : 09 Şubat 2022 - 21 Şubat 2022 tarihleri arasında okulumuz uygulama oteline şahsen yapılacaktır.

Adres : Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli

Eminpaşa Mah. Galericiler Küme Evler Sok. No:64 (Honda Plaza karşısı, Urartu Halı arkası)

Okul Telefon : 0432 312 24 25

Uygulama Oteli Telefon : 0 432 217 89 64