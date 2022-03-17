Van’da TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması…

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya; TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörlüğü bünyesinde yer alan Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinden toplam 102 proje katıldı. Ödül töreninin 17 Mart’ta gerçekleşeceği yarışmada yarışmacılar, projelerini 14-15 Mart tarihlerinde jüri üyelerine sundular. TÜBİTAK yarışmalarına, gerek lise gerekse ortaokul düzeyinde en yüksek başvurunun Van’dan yapıldığına dikkat çekerek sözlerine başlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, “TÜBİTAK yarışmalarına, gerek lise gerek ortaokul düzeyinde en yüksek başvuruyu yapan Van ilimizdir.

Bu sene sergilenmeye layık görülen bu projelerimizin, ülke genelinde de başarıya imza atacağına can-ı gönülden inanıyoruz. TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal’ın da mesajında belirttiği gibi, buradaki asıl ödül sizlerin bu süreçteki kazanımlarınızdır. Burada; girişimciliğe ve bilim insanı olma yolunda attığınız ilk adımlar önemli birer avantajdır. Bu tür proje yarışmaları; sizlerin hayata bakış açınızda, akademiye bakış açınızda ve gelecekteki meslek seçiminizde de etkin ve belirgin bir rol oynayacaktır.

Üniversitemiz ve Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde; Üniversite laboratuvarlarımızı, beraber kullanabilmek amacıyla bütün lise öğrencilerine açık hale getirdik” ifadelerini kullandı. Rektör Şevli, “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde, Van ve çevre illerdeki teknoloji tabanlı girişimciliği geliştirmek amacıyla kurulmuş olan Van Teknokent’te; Ben Girişimciyim Ödüllü Yarışması - Mentörlük Eğitimi, TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişimicilik (BİGG), Patent Growth, İş Modeli Geliştirme Eğitimi (Startone Kuluçka Programı) gibi faaliyetlerde bulunduk. Sadece üniversite öğrencilerimiz için değil, siz değerli lise öğrencilerimiz için de Teknokent’te ön kuluçka ve kuluçka anlamında çok ciddi destekler vermekteyiz.

Teknofest yarışmalarına katılmak isteyen öğrencilerimize, Üniversitemiz olarak maddi ve manevi tüm desteğimizi sunmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Sizler de, yapmış olduğunuz projelerinizi daha da ileriye götürmek isterseniz; Van Teknokent, bu tür girişimlerinizde yanınızda olacak ve sizlere destek sağlayacaktır” diye konuştu. Rektör Şevli; “İçinde laboratuvarların, çalışma alanlarının, konferans salonunun, eğitim ve toplantı odalarının olduğu Innovan Girişimcilik Merkezi, tüm bölgedeki öğrencilerimize açıktır.

Van’da, bu bölgede; bilime, inovatif düşünceye, girişimciliğe bu kadar meraklı gençlerimiz varken geleceğimiz daha da aydınlık görünüyor. Ülkemiz artık kendi bilgisini üreten, kendi bilimini üreten bir ülke haline gelmiştir” dedi. Yarışmaya bir telgraf mesajı ile katılan ve mesajında; TÜBİTAK olarak Ülkemizin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlayarak, destekleyici ve teşvik edici programlar ile birçok etkinlik yürüttüklerini belirten TÜBİTAK Başkanı Sn. Prof. Dr. Hasan Mandal; “Bu yıl 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasının 53′üncüsünü düzenlemekteyiz.

Bu amaç çerçevesinde, her yıl lise seviyesindeki öğrencilerimizi, bilimsel çalışmalar yapmaya özendirerek; onlara, kariyerlerinin başında bilime, teknolojiye, sanayiye ve ekonomiye katkı sağlayacakları projeler üretebilmeleri adına çeşitli olanaklar sunmaktayız. Yarışma sonunda verilecek ödüller bu yarışmanın amacı değil, değerli öğrencilerimizi bilimsel çalışma yapmaya motive eden bir araçtır. Gösterdikleri gayretlerden dolayı herkesi en samimi duygularla kutlar, hayatınızın bundan sonraki döneminde de çalışmalarınızı bilimle ve teknolojiyle iç içe sürdürmenizi dilerim” sözlerini kaydetti.

TÜBİTAK tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın temel amacı; genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamak olduğunu söyleyen TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş da; “Bu yarışma kapsamında Van Bölgesi; Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkâri, Muş, Siirt, Şırnak ve Van illerinden oluşmaktadır. 12 ana bilim alanı ve 43 tematik alandan oluşan konu başlıklarına ait proje başvuruları, Bölge Koordinatörlüğü tarafından görevlendirilen jüriler tarafından yapılan ön değerlendirmeler sonucunda belirlenmekte ve seçilen projeler Bölge Sergisi'ne davet edilmektedir.

Bölge Sergisi’ne davet edilen proje sahibi öğrencileri, öğretmenleri, aileleri ve bu süreçte desteklerini esirgemeyen tüm ilgilileri kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi. Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise, “Amacımız; geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek, bilimsel merakı uyandırılmış, bilime ve çalışmaya gönül vermiş, proje yapabilen, hayal kurabilen ve düşünebilen öğrenci yetiştirebilmektir” ifadelerinde bulundu. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda stantları gezen Rektör Şevli, öğrencilerle sohbet ederek öğrencilerin tasarladıkları projeleri hakkında bilgiler aldı. 4 gün sürecek yarışma programına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yayla’nın yanı sıra birçok öğretim üyesi, öğrenci ve davetli katıldı.