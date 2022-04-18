Van’da Mescid-i Aksa’ya düzenlenen saldırılar kınandı

Geçtiğimiz günlerde işgal altındaki Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya sabah namazı kılmak için gelen binlerce Müslüman’a İsrail polisinin saldırması sonucu çok sayıda kişi yaralanmıştı. Van’daki sivil toplum kuruluşları da İsrail’in bu saldırılarını kınamak üzere bir basın açıklaması ve dua programı düzenledi.



Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, öğle namazını müteakip Hazreti Ömer Cami avlusunda bir araya geldi. Çok sayıda STK ve vatandaş burada İsrail aleyhine sloganlar attı. Sloganların ardından okunan basın açıklaması ve duanın ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı.