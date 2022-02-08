Van’da ‘Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun Önemi’ konuşuldu
Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) tarafından "Kentsel Kalkınmada Sivil Toplumculuğun (STK’ların) Önemi" konferansı düzenlendi.
Van TSO Erek Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa Kültür ve Milli Eğitim eski bakanlarından 21, 22 ve 23. dönem Van Milletvekilliği ve 24. dönem Gaziantep milletvekilliği yapan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, konuşmacı olarak katıldı. Konferansa Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Emin Bilmez, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Yönetim Kurulu Üyeleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Konferansın açılışında konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, konferansı uzun süre önce planladıklarını ancak pandemi nedeniyle bugüne sarktığını söyledi.
Takva şunları söyledi: “Aslında ben bir açılış konuşmasını yapmayacağım. Kentimizin avantajları da var, dezavantajları da var. Sayın bakanımız kendi deneyimlerinden de yola çıkarak kent için sivil toplumun etkileri hakkında daha geniş bilgilendirmede bulunacak. Konferansımıza salona baktığım zaman büyük bir ilgi olduğunu gözlemleyebiliyorum, sayın valimizin de katılmış olması ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.”
Burada konuşan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, katılımcılara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Çelik, konferansta yaptığı konuşmada sivil toplumculuğun (STK'ların) önemini ve deneyimlerini anlattı.
Toplantı hediye takdimi ile sona erdi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|23
|49
|2. 1461 Trabzon FK
|23
|49
|3. Sivas Belediyespor
|23
|44
|4. Bodrumspor
|23
|43
|5. Somaspor
|22
|41
|6. Çorum FK
|23
|40
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|23
|40
|8. Afjet Afyonspor
|22
|38
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|22
|36
|10. Ankaraspor
|23
|32
|11. Serik Belediyespor
|23
|29
|12. Etimesgut Belediyespor
|23
|29
|13. Diyarbekirspor
|23
|28
|14. İnegölspor
|23
|28
|15. Turgutluspor
|23
|23
|16. Sarıyer
|23
|22
|17. Adıyaman FK
|22
|22
|18. Ergene Velimeşespor
|23
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|23
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|23
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Boluspor
|20
|27
|11. Tuzlaspor
|21
|27
|12. Keçiörengücü
|22
|27
|13. Menemen Belediyespor
|22
|26
|14. Gençlerbirliği
|22
|26
|15. Kocaelispor
|22
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13