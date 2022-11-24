Van’da çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor
Van Büyükşehir Belediyesi, ilk ve ortaokul öğrencilerine hayvan sevgisini anlatmak amacıyla başlattığı bilinçlendirme çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvan sevgisi aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmaları yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi’nde görevli veteriner hekimler tarafından verilen eğitimlerde sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak, sokak hayvanlarına karşı sorumluluklar ve yapılması gerekenler çalışmalar çocuklara anlatıldı.
Cahit Zarifoğlu İlk ve Ortaokuluna giden ekipler çalışmalarını sürekli hale getirerek öğrenci ve öğretmenlere bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haydi Polis Ekipleri de hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili bilgilendirmeler yaptı.
Van Bölge Gazetesi
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