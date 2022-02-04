Van’da beş partinin il başkanlarından flaş karar!

Van’da beş siyasi partinin il başkanı, kent sorunlarının çözümü için ortak hareket etme kararı aldı. Van’da ilk kez bir araya gelerek birlikte hareket etme kararı alan il başkanları, WhatsApp grubu oluşturduktan sonra bir araya gelerek kentin sorunları masaya yatırdı.

Gelecek Partisi Van İl Başkanı Abdulhekim Karabıyık’ın ev sahipliğinde bir araya gelen CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, DEVA Partisi İl Başkanı Semra Odabaşı, Saadet Partisi İl Başkanı Özay İlhan ve İYİ Parti İl Başkanı Selim Özgökçe, mensup oldukları parti görüşlerini bir kenara bırakıp, kentin sorunları için çözüm yollarını arama kararı aldı.

“ORTAK HAREKET EDECEĞİZ”

Parti başkanları tarafından ortak yapılan açıklamada “İlimizin kronikleşmiş birçok sorununun çözümü için siyasi görüşlerimizi bir tarafa bırakarak ortak hareket etme kararı aldık. Bizim siyasi farklılıklarımız olabilir, ancak söz konusu ilimizin menfaati olduğunda kesinlikle il başkanları olarak ortak hareket edeceğiz” ifadelerine yer verdiler.