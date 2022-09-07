Van’da alacak verecek kavgası kanlı bitti

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı şerefiye mahallesi Mehmet Efendi sokağında dün başlayan alacak verecek kavgası bugünde devam etti. İş yerine gelen şahıslar camı çerçeveyi kırarak iş yeri sahiplerini ellerinde ki sopalarla dövdü. İş yerinde dört kişi yaralanırken camı yumruklayarak bileklerini kesen bir kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ÇOK SAYIDA POLİS VE AMBULANS EKİPLERİ OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Kavga sonrası olay yeri savaş alanına dönerken çok sayıda polis ekibi olay yerine intikal ederek güvenlik önlemi aldı. Yaralılar ambulans aracında tedavi edilirken cama yumruk atarak bileklerini kesen bir kişiden haber alınamadı. Olayla ilgili ise geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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