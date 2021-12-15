Van’da 30 özel halk otobüsü hattı için kiralama ihalesi yapıldı

İlçelerde toplu taşıma kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi’ndeki 13 güzergahta çalıştırmak üzere 10 yıllığına 30 adet özel halk otobüsü hattı kiralama ihalesi gerçekleştirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının toplantı salonunda açık teklif usulü ile gerçekleştirilen ihaleye şartları sağlayan 27 kişi katıldı. İhale komisyonu tarafından yapılan kontrollerin ardından dosyaları kabul edilen vatandaşlar her hat için ayrı ayrı teklif verdi. 30 bin TL muhammen bedelle başlayan hatlar, açık artırma usulüyle 31 bin TL’ye kiraya verildi. İhale sonucu 27 hat kiraya verilirken 3 hat için ise teklif veren olmadı.

İhale onay işlemlerinin ardından yeni otobüsler belirlenen güzergâhlarda hizmet vermeye başlayacak. İHA