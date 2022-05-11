Van YYÜ ile Nahçıvan Devlet Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Ziyaret kapsamında ilk olarak Nahçıvan Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov’u ziyaret eden heyet, ikili işbirliğini geliştirmek üzere fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede, eğitim-öğretim alanında hâlihazırda yürürlükte olan ve gelecekte de yürürlüğe girecek işbirliklerinin üniversiteler için önemini vurgulayan Talibov, üniversiteler arasındaki ortaklıkların yapılacak protokollerle artmasının gerek üniversitelere gerekse öğrencilere sağlayacağı olumlu katkılara değindi.

Ziyaret esnasında Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev’e de ziyarette bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ortak akademik ve bilimsel çalışmalar yapılması amacıyla Nahçıvan Devlet Üniversitesi ile işbirliği protokolü de imzaladı.

İmzalanan protokol çerçevesinde üniversiteler arasındaki ön lisans ve lisans eğitim-öğretiminde ve ortak lisansüstü eğitiminde işbirliğinin sağlanması, öğrenci değişim programlarının başlatılması, bilimsel ve teknolojik araştırma-geliştirme projelerinin yürütülmesine yönelik işbirliği imkânlarının araştırılması ve artırılması, bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler alanlarında yapılacak ortak çalışmaların hayata geçirilmesi amaçlandı.

Program dâhilinde Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz ile de bir araya gelen Rektörlerin, ülkemizin Nahçıvan ile olan kültürel ve siyasi bağına, gelecek sürece yönelik yapılması planlanan ortak projelere yönelik verimli bir toplantı da gerçekleştirdikleri aktarıldı.

Gösterilen sıcak ve samimi misafirperverlik için teşekkürlerini dile getiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ziyaretin en önemli getirisi olan işbirliği protokolünün eğitim ve öğretim alanındaki ilişkilere ve çalışmalara önemli katkı sağlayacağını belirtti. Rektör Şevli, gerçekleştirilen ziyarete dair; “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmada, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi Başkanı Vasif Talibov’un, Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Mehmet Emin Kiraz’ın ve Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elbrus İsayev’in sıcak karşılamaları ve misafirperverlikleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Üniversiteler arasındaki işbirliğini geliştirme amacıyla kardeş ülkemiz Nahçıvan’a gerçekleştirdiğimiz ziyaretin çok önemli ve değerli olduğu kanaatindeyim. Bu ziyaret bize Türkiye ve Nahçıvan arasında ne kadar köklü ve derin bağlarımızın olduğunu bir kez daha hatırlattı. Ortak değerlerimiz bizi birbirimize daima yakın ve sevgi dolu hissettirmiştir.

Biz de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak bu yakınlığın her iki ülkede bulunan üniversite arasında da taçlanması arzusuyla bir araya geldik. Nahçıvan Devlet Üniversitesi ve Sayın mevkidaşım Rektör İsayev ile karşılıklı akademik, bilimsel etkinlikler ve sportif faaliyetlerde bulunmak amacıyla daha kısa periyotlarda bir araya gelmeyi planlıyoruz. Program kapsamında imzalanan protokol anlaşması ile de bu anlamda ilk adımı da atmış bulunmaktayız. Yapılan protokollerin üniversitelerimize, dahası dost ve kardeş iki ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.” dedi.

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Konservatuvarı tarafından verilen dostluk konserinin ardından üniversitenin çeşitli birimleri ile tarihi ve kültürel alanlar da ziyaret edildi.PRESTİJHABER