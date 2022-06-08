Van YYÜ 175 personel alımı yapacak! İşte başvuru şartları
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre 175 öğretim üyesi alacağını duyurdu. İşte başvuru tarihi ve şartları..
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ( Van YYÜ) Rektörlüğü, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na göre 175 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Başvuracak adayların, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları, 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları ve yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.
VAN YYÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Müracaat edecek adayların “Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu yönergeye (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112) adresinden ulaşılabilir.
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e- Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler.
Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.
BAŞVURU TARİHLERİ
İLK BAŞVURU TARİHİ: 07/06/2022
SON BAŞVURU TARİHİ: 27/06/2022
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|44
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|93
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