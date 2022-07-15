Van Valisi Ozan Balcı şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Valiliğin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Büyükşehir Belediyesinin Kocaeli Sosyal Tesislerindeki programda konuşan Balcı, şehit yakınlarının ve gazilerin baş tacı olduğunu söyledi.

Şehitlere ve ebediyete irtihal eden gazilere rahmet, hayatta olan gazilere de sağlıklı bir ömür dileyen Balcı, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz 2016 yılında FETÖ darbesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin evlatları, doğulusu, batılısı kendi bağımsızlığına, iradesine birlik ve beraberliğine sahip çıktı. O gün bir tarih yazıldı. Türkiye, tarihi ile zaten büyük bir millet ve ülkedir. Van da asaletli, asil, soylu insanları olan bir il.

O gün olduğu gibi bugün de vatanına milletine bağlılığını gösterdi ve her zaman gösteriyor. Devletimizin ve milletimizin hürriyet ve bağımsızlığı için canını veren şehitlerimizin aileleri 85 milyonun baş tacıdır. Gazilerimiz baş tacımızdır. Şehitlerimizi sadece toprağa vermiyoruz. Onları kalbimize, beynimize ve tarihimize yazıyoruz. Şehit ailelerimizin, gazilerimizin dertleri, sıkıntıları, problemleri bizimdir. Her zaman devletin imkanları, kabiliyeti sizin emrinizdedir. Şehitlik ve gazilik tarif edilemez. 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz."

Şehit yakınları ve gazilerle yakından ilgilenen Balcı, şehit yakını İlhami Değer'in kendi tasarımı elektrikli aracını inceledi.

Programa AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Yardımcıları Ömer Faruk Canpolat, Adem Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, kaymakamlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. AA