Van Valiliği’nden, adliye lojmanları açıklaması

Valilik açıklamasında; “Bazı sosyal medya hesaplarından Edremit İlçesi, Kurubaş Mahallesinde bulunan kamu konutlarının değerinin çok altında bir fiyata satıldığı yönündeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlimiz Edremit İlçesi Kurubaş mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait taşınmaz, Adalet Bakanlığı adına kamu konutu yapılmak üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında tahsisi yapılmıştır.

Taşınmaz üzerine Adalet konutları olarak yapılan 5 bloktan oluşan kamu konutları, daha sonra Milli Emlak Genel Müdürlüğünce 2018 yılında Sağlık Bakanlığı’na tahsis edilmiştir. Söz konusu taşınmazın 2021 yılında İl Sağlık Müdürlüğü idareleri adına olan tahsisi kaldırılarak, Milli Emlak Müdürlüğü’ne devrine karar verilmiştir.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce de 17/06/2021 tarihinde söz konusu konutlar, Emniyet Genel Müdürlüğü adına kamu konutu olarak kullanılmak üzere tahsis edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğüne tahsis edilen kamu konutlarının satışının söz konusu olmadığı hususu; Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.