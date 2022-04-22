'Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi' hazırlıkları... İlk kez Van'da düzenlenecek

“Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesi” için Turizm Uygulama Oteli’nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.

“TÜRKİYE’DE ÖRNEĞİ YOK”

Proje ile ilgili olarak ilk önce Van İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) adına Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen, sunum yaptı.

Projenin ana yürütücüsünün İŞGEM olduğunu belirten Görmen, şunları aktardı:

“İŞGEM Başkanı Mahmut Gedik bey taziye nedeniyle katılamadı. Ben Van TSO adına geldim ama İŞGEM’i vekaleten buradayım. Mahmut beyin İran’daki bir fuarda ikili bir sohbeti üzerine gelişen bir zirve oldu bu. Türkiye’de bir örneği yok bunun, ilk defa Van’da olacak. Zirve, VAN İŞGEM ve VAN TEKNOPARK ile INSTP (Uluslararası İslam Ülkeleri Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği) arasında düzenlenen protokol ile gerçekleştirilmektedir. Tabi bunun yanında diğer paydaşlar da var. Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı, DAKA, KOSGEB, VANTSO, VANTBO, VAN OSB ve VANSİAD da bu çalışmada destekçi olarak yer almışlardır.”

40’TAN FAZLA BAŞVURU

Şimdiye kadar olan başvurulara da değinen Görmen, “19 tane ülkede yayınlanacaktı, 87 ülkede duyurusu yapıldı. Şu ana kadar 40’ın üzerinde başvuru oldu. Bunlar arasında Meksika, Abudabi, Polonya gibi ülkeler var. Muhtemelen bu rakam 60-70’i bulur. Çok ciddi bir talep var. Van açısından, ülke açısından güzel oldu. 30 Nisan’a kadar girişimciler sistemden başvurularını yapabilecekler. Başvurular arasında seçilecek olan girişimciler 11-12 Haziran’da Van’a davet edilecek. Burada 3 günlük bir etkinliğimiz olacak. Kentteki ve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını sunacağız. Ayrıca fon sağlayıcılar ve melek yatırımcılar ile yüz yüze (B2B) görüşme imkânına sahip olacaklar.” bilgisini aktardı.

ÖDİLLENDİRME OLACAK

Projelerin ödüllendirileceğini belirten Görmen, şunları aktardı:

“Tabi bu projeleri değerlendirmek için onlara ödül vermek istedik. Van Uluslararası Girişimci ve Yatırımcı Zirvesinde yapılacak olan ödül töreninde ise davet edilen girişimciler tarafından sergilenen girişim fikirlerinin ve ürünlerin en iyileri seçilerek birinci, ikinci ve üçüncüye ödülleri takdim edilecek. Buradaki asıl amacımız ülkemizde daha çok katma değeri yüksek ürünler üretmek. Bunları yaparken de ihracata yönelik olmasını istiyoruz. Bu yönüyle Van’ı öncelediğimiz bir zirve düzenliyoruz.”

ZİRVE ORGANİZASYONUNDA YER ALAN KURUMLAR

“Organizasyonda yer alan kurumlar ise, şöyle:

Uluslararası İslam Ülkeleri Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği (INSTP)

Van İş Geliştirme Merkezi (VAN İŞGEM)

Van Teknokent

İran Guilan Teknopark

ZİRVEYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Avrupa Bilimler Akademisi (EUROPEAN ACADEMY OF SCİENCE)

İslam İşbirliği Teşkilatı Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi (COMSTECH)

Uluslararası Mucitler Birliği Federasyonu (IFIA)

Dünya Buluş ve Fikri Mülkiyet Hakları Birliği (WIIPA)

Van Valiliği

Van 100. Yıl Üniversitesi

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Destekleme İdaresi Başkanlığı

Van Ticaret ve Sanayi Odası

Van Ticaret Borsası

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Van Sanayici ve İşadamları Derneği ”

“İHRACAT MERKEZLİ KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLER…”

Yapılan sunum ardından projeyi değerlendiren Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, amaca ilişkin görüşlerini açıkladı.

Hedefin ihracat merkezli katma değeri yüksek bir üretim olduğunu ifade eden Vali Bilmez, şunları söyledi:

“Burada ileri teknoloji gerektiren, ihracat merkezli, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini gerçekleştirmektir hedef. Kuluçka sürecini tamamlayan firmaların orta ölçekli sanayi sitelerinde işletmelerini kurup gelişimini sağlamak… Daha önce İran’la düşünülmüş. Şu anda 5 İranlı OSB’de fabrikasının temelini attılar. Bazıları bitme aşamasına geldi. İran’la yola çıkınca arkadaşlarımız 19 ülkede ilana çıkalım dediler, bu tartışıldı, Cumhurbaşkanlığı ofisimiz de bu etkinliğe destek sunacağını belirtti. Geldiğimiz noktada 87 ülkede ilana çıkıldı. Bugüne kadar da 8 ülkeden 40’ın üzerine müracaatlar oldu.”

“ZİRVENİN ETKİLERİ OLACAK”

İlk olması nedeniyle zirvenin Van’a yatırım konusunda etkili olacağını düşündüğünü belirten Vali Bilmez, şunları kaydetti:

“Bu anlamda bölgemiz terörden arındıkça, güvenlik sağlandıkça, var olan potansiyeli harekete geçirmek, bu cazibeyi dünyaya tanıtmak mümkün olacaktır. Bu zirvenin sadece bir boyutu değil birçok boyutu var. Birçok kurum buna destek veriyor. Bizim amacımız birlikte bir şeyler yapabilmek, iradesini gösterebilmek, çünkü bizim en zayıf olduğumuz yönümüz de bu.

Girişimcilerimiz çok ama birlikte iş yapabilme becerileri bu bölgede çok gelişmemiş. İnşallah bu ilklerden biri olur. Etkileri mutlaka olacak, çünkü ilkini yapıyoruz. Belki bundan sonra bunu kurumsal hale getiririz.

Burada yatırım yapmak isteyenlere yer de tahsis edebiliriz. Bu zirve Van adına yapılıyor, dâhil olmak isteyen başka kurumları da dahil edebiliriz. İnşallah bu süreci iyi yönetiriz. Burada 5 firma 10 firma kentimize kazandırabilirsek kentimize iyi bir katkı sunmuş oluruz.”

Vali Bilmez’in konuşması ardından zirvede gösterime girecek olan Van tanıtımının gösterimi gerçekleştirildi. Paydaşlarla ve basın mensuplarıyla zirve hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

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