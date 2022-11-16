Van TSO iklim farkındalığıyla ilgili konferans düzenledi

Avrupa Birliği (AB) desteği ile Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi tarafından "İklime Farklı Bir Bakış Sanat ve İletişim Temeli Savunuculuk" konferansı düzenlendi.

GENEL 16.11.2022, 15:00
Van TSO iklim farkındalığıyla ilgili konferans düzenledi

Van TSO M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda düzenlenen konferansa; Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Nezih Orhon ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ünal konuşmacı olarak yer aldı. Üniversite öğrencilerinin katılım sağladığı konferansta Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Aras, “Avrupa Birliği İklim Diplomasisi Haftası kapsamında gerçekleştirilen kampanya ve etkinliklerle iklim değişikliği ile mücadeleye önemli bölgesel katkılar sağlanıyor. Bu kapsamda; Avrupa Birliği Bilgi Merkezlerinin yer aldığı 19 ilde sahil temizleme, konferans, seminer, bisiklet turu, ağaç dikimi gibi etkinlikler yapılıyor. 2022'deki İklim Diplomasisi Haftasında enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynakların hızlandırılması konuları öne çıkıyor.” İfadelerini kullandı.

“DOĞANIN SAHİP OLDUĞU KAYNAKLARIMIZ TÜKENİYOR”

Van TSO AB Bilgi Merkezinin iklim ile ilgili hayata geçirdiği projeler ve etkinliklerden bahseden Aras konuşmasını şöyle sürdürdü: “AB Türkiye Delegasyonu işbirliği ile İklim Değişikliği konusunda her zaman farkındalık oluşturan etkinlikler hayata geçirdik. Bugün de; Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Nezih Orhon ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ünal hocalarımızın katkıları ile konuya farklı bir açıdan bakılacaktır.

İklim Değişikliği kelimesini bundan sonra çok daha sık duyacağız. Çünkü insan oğlu eli ile dünya her geçen gün daha da yaşanılmaz hale geliyor. Doğanın sahip olduğu kaynaklarımız tükeniyor. Dünyayı gelecek kuşaklara daha yaşanır bırakmak için yaşayan her birey üzerine düşeni yapmalı, çevreye, doğaya, hayvana ve insana daha duyarlı olmalı. Bunun için böylesi etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyoruz.” Aras’ın açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Nezih Orhon ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Burçin Ünal; Küresel ısınma, iklim değişikliği, alınan önlemler, yapılması gerekenler ve insanlığa düşen görevler hakkında sunumlar yaptı. Konferans; karbon ayak izi boyama etkinliği ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Van Bölge Gazetesi

Yorumlar (1)
erbay 3 saat önce
VANTSO DA BENCE (ORGANİZE İŞLER 3) SERİSİ ÇEKİLİR BUNCA OLAYLARDAN SONRA HALEN BİR GÜVENİRLİĞİ KALDIMI
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