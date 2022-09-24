Van TSO Başkan Adayı Kandaşoğlu'na destek yağıyor

Vanlı başarılı iş insanı Zahir Kandaşoğlu sosyal medya hesabından beyaz listeyle yarışacağını açıklaması üzerine iş dünyası açık desteğini verdi. Kandaşoğlu'nun Pazartesi günü açılışını yapacağı seçim ofisi ile büyük bir coşkuyla açılması planlanıyor. Sosyal medya üzerinden açık destek sunan iş insanları, peşpeşe attıkları tweetlerle Kandaşoğlu'na desteklerini belirttiler.

Kandaşoğlu TSO'ya göz kırptı

Kısa süre içerisinde yüzlerce paylaşım ve yorum yapılan beyaz liste adayı Kandaşoğlu'nun bu defa seçimlerden zaferle çıkması beklenirken, iş dünyası paylaşımlarında güven ve zafer mesajları verdiler. Pazartesi günü seçim ofisini açaçacak olan Kandaşoğlu, açılış programıyla rakiplerine şans vermeyeceğe benziyor. Kandaşoğlu,

"Beyaz bir sayfa açalım"

Seçim ofisi açılışıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kandaşoğlu, 'Gücümüz birliğimiz, Biz birlikte güçlüyüz'sloganıyla açacağı seçim ofisine tüm iş dünyasını davet etti.

Hakimiyet