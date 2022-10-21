Van Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı

WANHABER - İSTANBUL

Van Dernekler Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 'Van Tanıtım Günleri' İstanbul Yenikapı'da başladı. VİŞAD, Van Vakfı, Erciş Vakfı, Kocaeli Van FED, Bursa Van FED gibi STK'larında aralarında bulunduğu onlarca STK'nın desteklediği Van Tanıtım Günleri Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yenikapı’da düzenlenen tanıtım günlerine Van'dan hiçbir kurum amiri, siyasi ve bürokrat katılmazken, İstanbuldan ise CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ülkü Sakalar, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yanar, Deva Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ferhat Dağ, İstanbul Doğu ve Güneydoğu Dernekler Platformu Başkanı A. Hekim Daş, Van Dernekler Federasyon Başkanı Fatih Yağız, Vanspor FK Başkanı Feyat Kıyak, sivil toplum ve siyasi parti üyeleri katıldı.

VAN VALİSİNİ ELEŞTİRDİ

Van Dernekler Federasyon Başkanı Fatih Yağız, yaptığı açılış konuşmasında Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’ya yüklendi. Van’daki ilçe belediyeleri ile sözleşme yaptıklarını belirten Yağız, Ozan Balcı’nın talimatıyla tüm sözleşmelerin iptal edildiğini söyledi. Van Valisi Balcı’ya “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz” göndermesinde bulunan Yağız, kentteki belediyelere ve kurumlara sitem dolu bir konuşma yaptı.

Van’ın medeniyetlere başkentlik yaptığını belirten Yağız, "Ne kadar zengin bir coğrafyada oturduğumuzun farkında olmamız gerekiyor. Turizm cazibe merkezi olan ilimiz ne yazık ki metropol şehirlerde yeterince tanıtılmamıştır. Bu durumu düzeltmek için bugün ilk adımı atmış bulunuyoruz.

BEN DEĞİL BİZ OLMA ANLAYIŞIYLA YOLA ÇIKTIK

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan kadim şehrimiz, güneşin başkenti Van’ımızı en iyi şekilde temsil ederek 1’ci Van Tanıtım Günlerini yapmaktayız. Bu organizasyonda emeği geçen bütün dernek başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağ olsunlar var olsunlar. Biz bu yola çıkarken ben değil, biz olma' anlayışıyla, halkımızın hizmetinde olacağız demiştik. Her zaman söylediğim gibi, bizim amacımız Vanlıların birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini sağlamaktır.

VANLILARIN HAK ETTİĞİ TEMSİLİYETİ MUTLAKA ALACAĞIZ

Van Dernekler Federasyonu, hangi düşüncede insanlarımız olursa olsun, bütün Vanlıların federasyonu olacaktır demiştik. Siyaseten ve kamuda payımızı alabilmemiz için, sivil toplum kuruluş yapımızın bize çizdiği sınırlar çerçevesinde, Vanlıların hak ettiği temsiliyeti mutlaka ve mutlaka alacağız. Biz bundan sonra yönetilen değil yöneten olacağız, Bu da böyle bilinsin…

Paydaşlarımız olan Van Vakfı, Van İş Adamları Derneği Erciş Vakfı Kocaeli ve Bursa Federasyonlarımızla birlikte konsensüs kurarak, hareket edeceğimizi söylemiştik. Bugün bu paydaşlarımızla beraber tanıtım günlerini yapıyoruz.

Özelikle İstanbul’daki Vanlıların ağabeyi Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a çok teşekkür ediyorum.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı hemşerimiz Ozan İş beye çok ama çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin.

TARLADA İZİ OLMAYANIN HARMANDA YÜZÜ OLMAZ

Bir hususu daha sizlere arz etmek isterim, Keşke Van Valimiz de diğer İllerin Valileri gibi bu alanda olmuş olsaydı. Van valimizin burada olmamasının sonucu olarak da birçok belediye ve kurumlarımız maalesef gelmekten vazgeçmiştir. Onun için diyoruz ki, tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.

Şükürler olsun, bizim hem tarlada izimiz var hem de harmanda yüzümüz var’’ dedi.